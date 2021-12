Falleció la hermana de Gabo Usandivaras: “Murió de una manera fea y muy joven”

Encontraron muerta a la hermana de Gabo Usandivaras. Personas cercanas al bailarín, dijeron que la mujer de 30 años habría fallecido de una manera “muy fea” pero prefirieron no dar más detalles.

“Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente”, dijo Ángel De Brito en su programa.

“Falleció de una manera muy fea y muy joven. Queríamos contarlo y mandarle un beso a su familia”, dijo el periodista de espectáculos.

“Él debe estar destrozado porque ama a su familia. Yo estuve distraído todo el programa porque me había llegado la noticia desde que arrancamos, así que les pido disculpas”, agregó.

El ex bailarín de ShowMatch está radicado en el exterior desde antes de la pandemia. El artista decidió irse tras su última participación en el programa de Marcelo Tinelli y el fallecimiento de su madre.

“Estaba tratando de chequear la información porque me parece increíble...Te amo, Gabo, a vos y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió. Es una manera muy fea y estoy media shockeada”, dijo Cinthia Fernández, quien fue compañera de baile de Usandivaras.

“Él se fue afuera para poder transitar lo de su mamá que todavía no lo puede asimilar. Estaba en búsqueda de un camino que fue todo por su mamá, y no sé ni cómo ayudarlo. Es desesperante”, agregó.

El posteo de Cinthia Fernández

Fernández también le dedicó un mensaje a su amigo a través de su cuenta en Instagram. “¡Te amo Gabo! Y cómo salimos ese 2015 de varias vas y vamos a levantarte de esta. Acá hay un batallón de amigos esperándote para llenarte de amor. Estoy enojada con la vida porque vos no te mereces estos años duros que te tocaron vivir, pero no nos va a ganar”, escribió la mediática en la red social.