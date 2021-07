Gabo Usandivaras pasó de las pistas de ShowMatch al cultivo de cannabis y el Caribe

Gabo Usandivaras cambió radicalmente su vida en el exterior. Lejos de las pistas de ShowMatch donde se lució junto a Cinthia Fernández y mucho más cerca del mar, el bailarín abandonó los flashes y emprendió un viaje que lo llevó a trabajar en un cultivo de cannabis primero y luego a vivir en el Caribe.

Su historia con la sustancia tiene mucho que ver con la partida de su madre. En el 2019 él fue detenido en Córdoba por tener marihuana. Cannabis que, luego se supo, era para el tratamiento de cáncer de mama de su madre, Gachi, quien falleció meses después.

Luego de ésta pérdida él decidió viajar a California, Estados Unidos donde trabajó en el cultivo de marihuana. “Entre el duelo de mi vieja y el Covid necesité salir a vivir la libertad”, dijo en ese momento a la revista Gente.

Cinthia Fernández siguió la historia: “Se fue a vivir a México. Paseó por todos lados. Trabajó en una plantación de cannabis y ahora está viviendo de los ahorros que ganó de ese trabajo. En México está haciendo de modelo. Hizo una tapa, una producción tremenda. Vive de los ahorros de la plantación, eso reditúa bien. Y ahora estaba buscando otro laburo. Igual Gabo con dos pesos vive, es austero”.

En una entrevista él aclaró que no planea volver a la Argentina. “Es la primera vez que me voy sin la idea de regresar. Allá, en Buenos Aires, dejé mi departamento, mi perra se quedó con mi ex pareja y lo único que me queda son mis hijos, mi familia, mis amigos y listo. Soy un hombre libre, viendo dónde daré mi arte y encontraré mi nueva suerte”, aclaró.