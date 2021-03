Evelyn Von Brocke, sin filtro contra Luciana Salazar: “Martín Redrado la tiene contratada”

Hace días el escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin. Luego de una supuesta reconciliación de la pareja, la aparición del economista junto a una mujer en una cola de vacunación de Miami indignó a Luli quien no se quedó callada y trató a su ex de “lacra”.

Este miércoles y entrevistada por “Intrusos” (América) Luciana Salazar dio su versión de lo sucedido y en una charla con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich comentó que se sintió usada y vulnerada en su buena fe.

La ex panelista de “Polémica en el Bar” no dejó de mencionar la excelente conexión sexual que existe con el empresario, pero más allá de eso la relación nunca volvió a ser la misma.

Todo transcurría normalmente en el programa de la tarde de América y Luciana mencionó: “A uno no le gustan que no lo maltraten. Cuando yo digo que, personalmente conmigo es otra cosa, me refiero a todo, no sólo a lo sexual. Eso es lo que me molesta y después entro en shock en todo momento” dijo vía telefónica la entrevistada.

Rodrigo Lussich acotó: “Es como una especie de fetiche”, y en ese momento Evelyn Von Brocke no anduvo con vueltas y comentó: “Como... Te tiene contratada por tres, cuatro horas porque lo llevás al paraíso. De alguna manera en su cabeza funciona así”, dijo la periodista sin rodeos.

Sorprendida, la rubia contestó: “Evelyn, estás siendo muy agresiva, perdoname que te lo diga”, dijo Luli a lo que la ex de Fabián Doman respondió: “No, no, te lo digo con el mayor de los respetos de lo que él le cuenta a sus amigos”, aseguró la panelista de Intrusos.

Indignada con la situación Salazar volvió al ataque y dijo: “No, no, no me lo estás diciendo con el mayor de los respetos. ¿Decime contratada? Yo fui novia de él (Martín Redrado), novia pública. No me digas contratada. Se respetuosa porque vos como mujer, es muy violento que me digas eso a mí. Pará un poco”, arremetió la rubia.

“Yo no lo digo, lo dicen sus amigos, su entorno. Me llega a mi celular. Redrado siente que te contrata por cuatro horas, lo llevás al paraíso y besito en la frente”, se defendió la nueva panelista. “No, no, lo de contratada lo acabás de decir vos. No evelyn, no, te equivocaste. Cuidémosnos entre las mujeres. Y si lo dicen los amigos es más violento todavía”, exclamó Luciana en una tarde difícil.