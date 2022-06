Evangelina Anderson pasó de la bikini rosada al corset blanco en su lujoso viaje por Italia

Evangelina Anderson no solo disfruta del verano europeo si no que ella misma levanta la temperatura con sus looks infartantes, ya sea en la playa o en la ciudad.

La modelo está de viaje por la Toscana junto a su familia para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Junto a su marido Martín Demichelis y sus tres hijos, Lola, Emma y Martín, decidieron cambiar de paisaje y cambiaron Alemania por Italia.

La familia vive en el país germano desde que el ex jugador fue convocado para dirigir el Bayern de Múnich II y desde entonces Evangelina comparte impactantes postales de su cotidianidad europea.

Mar y ciudad en la Toscana

En esta ocasión compartió una foto en la playa de Forte del Marmi donde mostró su increíble estado físico en una pequeña bikini rosada. “Les comparto un poquito de mi mar”, puso como mensaje y una gran parte de sus tres millones de seguidores le dio “Me Gusta” además de enviarles cariñosos mensajes.

Evangelina Anderson impactó con sus look en sus vacaciones por la Toscana en Italia.

Pero no todo es pose bajo el sol y Evangelina también deslumbró con un look de maquillaje impecable y corset blanco de encaje bien escotado para despertar envidia. Copa de vino en mano mostró que estaba en un lugar de ensueño en pleno centro de Florencia, al lado del famoso Ponte Vecchio.

“Este es el puente de oro de Florencia. Hoy cenamos acá. El Ponte Vecchio es un puente medieval sobre el río Arno en Firenze. Es un símbolo de la ciudad y uno de los puentes más famosos del mundo, uno de los pocos puentes habitados que se conservan. En mis historias les muestro más”, explicó en su posteo de Instagram donde compartió varias selfies para mostrar la espectacularidad del lugar.

Su outfit también cautivó a sus seguidores que le dejaron mensajes resaltando su belleza y deseando buenas vacaciones por Italia.

Previa en las playas de Marbella

Antes de la llegada del verano, Evangelina Anderson estuvo en Marbella y desde allí les enseñó a sus fans cómo disfrutaba de los primeros calorcitos desde la pileta de su hogar de ese momento. Posó sobre una reposera con una micro bikini color fucsia que invitó a ver demás.