Eugenia Tobal recordó el dolor de su separación de Nicolás Cabré por la China Suárez y opinó del Wandagate

El escándalo de la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi reflotó una vieja polémica en la que la actriz también fue protagonista. Es que en su momento fue señalada como la tercera en discordia entre Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, padre de su primera hija, Rufina.

Tobal no la pasó nada bien en esa época, ya que acababa de perder un embarazo y a eso se sumó la separación de su marido. Si bien la China y Cabré lo desmintieron haber comenzado su relación mientras él seguía casado, Eugenia siempre se mostró dolida.

La actriz dio una entrevista a Teleshow y en un extenso diálogo, respondió acerca del escándalo mediático del año, en el que ella toca en algún punto como “actriz de reparto” de esta historia, ya que en su momento pasó algo similar a lo que le ocurrió a Wanda Nara.

EUGENIA TOBAL Y NICOLAS CABRE, a pocas horas de dar el sí.

La periodista le consultó sobre lo que pasó con la China Suárez y ella le explicó que ahí no se mete. “En ese punto tengo que ser muy cuidadosa, no hablo nunca de la vida de los demás. No lo he hecho en su momento cuando me pasó ni lo voy a hacer ahora, pero sí es cierto que estamos en un momento donde hay mucha gente que opina, que se mete y no hay mucho filtro”, respondió.

Y agregó: “Hay una sensación de enojo muy grande y cualquier cosa es excusa para volcar la bronca, el odio, para lo que sea….”.

Acerca de la división “team China” o “team Wanda” que se dio a partir de que se supo que la actriz había tenido un affaire con Mauro Icardi, Eugenia Tobal comentó: “Todo es así, es una cosa u otra, negro o blanco, este u aquél, es así. Creo que tiene que ver con que no hay una unión, el pueblo está lastimado, la sociedad está herida, partida del alma.

“Entonces cualquier cosa que pase, se parte a la mitad. Y ahí van los bandos. Tiene que ver con una cosa emocional de la gente, que además necesita tomar partido por algo”, reflexionó.

Eugenia "La China" Suárez y Nicolás Cabré enamorados en el Caribe mexicano (Fotos: Revista Hola).

Eugenia Tobal recordó su abrupta separación de Nicolás Cabré

Luego, la periodista le consultó si a ella le dolía que se vuelva a “reflotar” la historia de ella con Nicolás Cabre y su abrupta separación en la que la China Suárez habría tenido mucho que ver.

“Yo ni la siento. Me toca tan de actriz de reparto, secundario, que ni la vivo. En mi casa se ve ‘Baby TV’, miro cuando puedo, pero trato de mirar otras cosas que me hagan salir del día”, expresó al respecto.

Y fue directa: “Sí supe obviamente, no voy a decirte que no porque estuvo en todos lados, y lamento que tengan que pasar por eso porque en algún momento lo tuve que pasar yo y no es grato. Pero mucho más de eso no te puedo decir”.

La "China" Suárez y Nicolás Cabré.

“Hoy yo tengo un presente hermoso, la verdad que meterme en eso es como faltar el respeto a mi marido y a mi hija. No lo hablé en su momento cuando sí realmente fue una situación horrible para todos los que estábamos viviendo ese momento, y menos ahora que no me toca por ningún lado. Lamento que tengan que vivir eso”, cerró Eugenia Tobal.