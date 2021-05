“Estoy aturdida”: el enojo de Marina Calabró por la decisión de Jorge Rial de levantar TV Nostra

El viernes pasado Jorge Rial usó sus dos últimos minutos de “TV Nostra” (América) para comunicar que renunciaba a su puesto como conductor y que se terminaba el programa que debutó hace dos meses atrás con muchas expectativas.

La noticia del final del ciclo Rial la hizo junto a sus panelistas que lo observaban seriamente y en silencio.

Una vez finalizado el programa, Marina Calabró no pudo ocultar su enojo y consultada por Fernanda Iglesias para su programa de radio manifestó: “Creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego (Ramos), ni Angela (Lerena), ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Además yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final”, dijo la periodista aún shockeada por la decisión de Rial.

“Nosotros fuimos convocados para juntarnos a las 18.30 en la oficina de Jorge y Diego avisó que no podía ir porque tenía otro compromiso, así que fuimos Angela y yo. Estaba la productora ejecutiva, el productor... Ellos ya sabían de la decisión, pero Angela y yo nos enteramos ahí mismo, por Jorge, que era el último programa. Fue un balde de agua fría”, dijo Marina un poco molesta por la falta de confianza del conductor con sus panelistas.

Luego, la hermana de Iliana Calabró comentó que mantuvo una charla privada con el padre de Morena Rial y detalló: “Le dije que me parecía una mala decisión para todos nosotros, pero sobre todo para él, que me parecía que no se estaba haciendo un bien sino todo lo contrario. No me contraargumentó, él ya nos había explicado sus motivos, que eran más o menos los mismos que dijo al aire, y no me discutió nada, ni me quiso convencer. Igual, hubiera sido imposible que me convenciera de lo contrario. Esto es un laburo, no sólo mío, sino el laburo de muchos y la televisión se trata de dar batalla”, concluyó Marina quien aún mantiene su trabajo en radio junto a Jorge Lanata.