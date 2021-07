Estefanía, la esposa de Alberto Cormillot, se abrió y habló de los momentos difíciles de su embarazo de riesgo

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot están a punto de convertirse en padres. El matrimonio espera a su primer hijo y le pondrán Emilio. La joven nutricionista de 34 años está de casi ocho meses, pero contó por primera vez que fue muy complicado poder llegar a esta instancia del embarazo y varias veces fue llorando a las guardias con miedo a perderlo.

La profesional publicó una foto mostrando su pancita y se abrió a contar los momentos difíciles que pasaron junto al médico. “Hoy salíamos de la iglesia, como conté todos los sábados y 15 ahí estoy. Y le dije a Alberto ’ya dos meses nada más. Pensar que no sabíamos si llegábamos al tercer mes’ Y él me dijo... pensar que no sabíamos si ibas a quedar embarazada.... Y es así”, comenzó el relato.

La pareja consiguió cumplir uno de sus sueños.

Pasquini reveló que le habían dicho que no iba a poder ser mamá “y una vez que paso.... Tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada, Alberto esperando afuera ya que la pandemia nos hizo vivir así el embarazo...”, escribió.

Sin embargo, todo no reniega de todo lo que le pasó porque eso ayudó a que su hijo siga creciendo sano adentro de ella. “No hay día que no me despierte agradeciendo el marido que me tocó y este embarazo que por fín llego y que esta vez lo pude sostener, hay que estar muy fuerte emocionalmente con uno y con la pareja para atravesarlo”, resaltó la nutricionista.

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot. Gentileza.

Y reflexionó: “Fueron meses difíciles donde no quería ni moverme por miedo, con mucha medicación pero de a poco todo fue mejorando y las alegrías que llegan te hacen olvidar cualquier sufrimiento”.

Y aprovechó para darles un consejo a los padres que están peleándola como ella y Alberto Cormillot. “Soy una eterna convencida de que esto fue un milagro, pero no dejo de decir que hay que ir al médico y hacerse tratar.... Es un combo donde te apoyas en la ciencia y en una fuerza mayor”, cerró.