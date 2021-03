“¿Este señor sabe que yo lo puedo yiyamurear (sic)?”: Andrea Rincón implacable con Germán Martitegui

Este jueves por la noche, en MasterChef Celebrity (Telefe), se hizo notar la pica entre Andrea Rincón y Germán Martitegui. “¿Este señor sabe que yo lo puedo yiyamurear (sic)?”, dijo la participante, con humor pero molesta, en alusión a la famosa envenenadora Yiya Murano.

Esta pregunta surgió de Rincón como consecuencia de la durísima devolución que recibió de parte de Martitegui después de presentar su plato, que fue Wagyu agridulce con guarnición de cous-cous.

Cuando se encaminaba para llevarle al jurado -Martitegui, Donato De Santis y Germán Betular- lo que había cocinado, Andrea hizo un comentario provocador: “Voy caminando con el plato al jurado y veo que me miran los chicos de Recoleta. Y no les gusta, porque esto no es de Palermo Soho. Esto es un plato de bodegón”.

El desafío que tuvieron los competidores consistió en hacer un plato con productos exóticos provenientes de los países más diversos. En vez de ir a buscarlos al mercado, esos productos les fueron entregados en una caja y estuvieron obligados a utilizar al menos cuatro de ello.

Andrea Rincón, en MasterChef Celebrity gentileza

Apenas vio el wagyu agridulce preparado por Andrea Rincón, Germán Martitegui no pudo ocultar su disgusto: “¡Esto es un pan dulce!”. Y en cuanto a la gran cantidad de guarnición de cous-cous, sostuvo: “¡Esto es una taza de café con leche!”.

“Lo serví y dije: ‘Uy, me van a retar’”, admitió la participante. Martitegui le retrucó: “¡Pero lo serviste igual!”.

“Lo que trato de hacer -le explicó el chef a la actriz- es que tengas una alarma que logre que antes de hacer algo que sabés que te van a decir que está mal hecho, no lo hagas”.

“La salsa está buena, pero para una carne tan delicada, yo hubiera hecho algo menos invasivo”, siguió opinando Martitegui. “Fue una sorpresa”, dijo.

Germán Martitegui, jurado de MasterChef Celebrity gentileza

Entonces, Andrea le planteó: “¿La sorpresa fue para bien o para mal?, porque no entendí...”. Mientras el integrante del jurado la miraba en silencio. Ella insistió: “¡Decilo! ¿Por qué te cuesta tanto?”.

“¿Qué es lo que me cuesta?”, replicó Germán. “Decirme que está bien el plato”, arriesgó Rincón.

Lapidario, Martitegui disparó: “Lo que me cuesta es decirte que la sorpresa fue para mal. Pero, bueno, me forzaste...”.

Mirando a cámara, Andrea se despachó: “¿Este señor sabe que yo lo puedo yiyamurear (sic)?”. La polémica está servida.