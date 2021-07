Escándalo en “La Academia”: Mar Tarres presentó su renuncia y su coach la denunció por calumnias

Luego de las fuertes declaraciones contra su coach, Mar Tarrés sorprendió este domingo al anunciar su renuncia de “La Academia”. Quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter fue Ángel de Brito: “Renunció Mar Tarrés a Showmatch La Academia y su coach la llevará a la justicia por calumnias”.

La humorista y su coach se cruzaron fuerte la semana pasada cuando Mar acusó a Judith Kovalovsky de difundir información sobre lo que sucede en los ensayos y de maltratarla. También dejó entrever que la coreógrafa tiene poder en la productora para dejar a gente sin trabajo, ya que es pareja del hermano de Adrián Suar. Tarrés compartió un duro descargo y hasta pidió cambio de coach para su continuidad en el ciclo.

Pero al parecer, la situación se le hizo insostenible a la modelo, quien utilizó sus redes para dar a conocer su decisión: “Fueron 3 meses difíciles al lado de esta mujer... no puedo seguir porque me duele que digan que la dejé sin trabajo, yo no soy como ella. Me voy yo antes de que digan eso. Que vuelva ella y que pongan a otra persona en mi lugar”.

Además, la concursante agradeció a todo el equipo de producción del show: “Y sobre todo gracias a Marcelo Tinelli por darme esta increíble oportunidad que era mi sueño. Tu producción y toda tu gente es maravillosa. Me hicieron sentir incluida , respetada y que mi trabajo vale. Nunca me voy a olvidar de las cosas lindas que me dejo este trabajo. Conocí a famosos que nunca pensé que podrían ser tan buena onda y humildes , todos mis compañeros son personas súper divertidas y respetuosos. Los quiero”.

Por su parte, Judith realizó un descargo en su Instagram: “No tengo autoridad ni poder para echar a nadie, siempre me basé en las reglas de la empresa. Todo lo que digo lo puedo confirmar con pruebas. Me duelen las mentiras que leí y me parece muy injusto estar involucrada en este ‘conflicto. Es por eso que desde este momento iré por la via legal”, concluyó la coach.

“Si la coach tuviera poder, no la hubieran sacado del equipo, estaría todos los años, sería jefa de coach o le pondrían a flor vigna. El nivel de delirio de los mediáticos no tiene fin”, sentenció De Brito, haciéndose eco de esta pelea y rogando para que el reemplazo de Tarrés “valga la pena”.