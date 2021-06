“Es una bomba”, la inesperada confesión de Romina Ricci sobre Luciano Castro

Destacándose en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) Romina Ricci se animó a la pista del programa de Marcelo Tinelli y sorprendió en las dos galas que ya presentaron los artistas participantes.

Invitada al programa del Nueve “Hay que Ver”, la actriz se animó al juego “¿Lo dijo?, ¿o no lo dijo?” y fue sorprendida por una de las preguntas que la dejó totalmente callada.

“Pude comprobar que lo que dicen de Luciano Castro es verdad, está muy bien”, tentada de la risa por la afirmación de la producción del programa, la ex de Fito Páez dijo: “Eso es verdad, pero no sé si lo dije”.

Denise Dumas quiso ir más lejos y preguntó más sobre la certeza de la invitada quien dijo: “Lo comprobé, pero no al punto que se están imaginando ustedes… Hice teatro con Luciano, tuvimos muchos ensayos y sí, pude comprobar que es una bomba”, dijo divertida.

Al finalizar el juego, Romina Ricci habló muy bien del ex marido de Sabrina Rojas: “Claro que sí, es una bomba, está comprobado. Tuvimos escenas de sexo, pero no sexo, pero en esas escenas no se puede testear nada que es muy incómodo”, finalizó.