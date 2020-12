Entre lágrimas, MasterChef Celebrity despide al Turco García en su eliminación

El Turco García, Sofía Pachano, Fede Bal, el Mono de Kapanga, Vicky Xipolitakis y Rocío Marengo eran quienes se enfrentaban en la nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity ayer por la noche. La bronca que había generado Marengo en un nuevo intento de trampa quedó en el olvido rápidamente. Después de que Pachano organizara parejas, a causa de su triunfo en la prueba de beneficios, cada concursante fue designado con un ingrediente principal específico.

Ella terminó eligiendo las ranas, para así dejarle al Turco un solomillo de cerdo, decisión que demostraba el aprecio que se había ganado ya hace tiempo el ex futbolista. “Me dejó un penal sin arquero”, declaró.

García era de los grandes preferidos del reality culinario, muchos de sus compañeros siempre buscaban alguna palabra divertida en él, otros de aliento. Pero a pesar de la buena intención de Pachano, el Turco terminó fallando en lo más simple. “La carne bien, la salsa para el olvido. No acompaña, nos quedamos con una semipreparación”, le dijo Donato De Santis cuando se presentó ante el jurado.

El Mono era el otro sentenciado junto a él, y en la sala solo podía reconocerse la tristeza por que cualquiera de los dos se fuera. “Ni me puse contento porque seguía en el programa”, dijo finalmente el Mono Kapanga cuando el jurado anunció que el Turco era quien salía del programa. Leticia y El Polaco lloraron, Fede Bal simbolizó una daga en el corazón, Sofía Pachano se agarró la cabeza incrédula. Nadie quería aceptar esta partida.

Del Moro comenzó la despedida: “Tengo tanto para decirte que no sé por dónde empezar. Sos uno de los más queridos de acá. Buen tipo, el más gracioso de todos. Nos encantó conocerte”. Las palabras de los jurados demostraron el cariño por el ex futbolista. Germán Martitegui: “Aprendimos a conocerte y a admirar tu historia de superación. Lo que hiciste fue titánico, desde donde empezaste a donde llegaste. De todo corazón te deseo lo mejor”. Le siguió Damián Betular. “Fue muy lindo conocerte, sos el ícono de la diversión. Tenés una picardía que en la cocina se necesita y no todo el mundo la tiene”. Terminó De Santis: “Se me va gran parte de la alegría al verte abandonar el certamen”.

“Sé que cada vez se me hacía más difícil, me voy muy triste”, comenzó diciendo el ex futbolista. “He superado un montón de cosas en la vida”, dijo recordando una vida plagada de adicciones y una infancia difícil. “Hace quince años estaba muerto en vida, y ahora que me den la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más”. En ese momento, las lágrimas comenzaron a caerle, a lo que se sumaron casi todos los participantes del reality.

Ya en el backstage, el Turco pudo expresar más tranquilo su paso por las cocinas: “Masterchef me dejó aprender a querer a la cocina. ¿Y sabés qué? Aprendí a vivir, y eso es lo más importante”.