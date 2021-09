En medio del escándalo, Tini Stoessel tuvo un enorme gesto hacia Lali Espósito en las redes

En medio del escándalo mediático en el que se dijo que Lali Espósito se bajó de un show porque iba a estar Tini Stoessel, la cantante de “Miénteme” tuvo un enorme gesto con su colega. La artista compartió una historia con la que de alguna forma negó cualquier enfrentamiento que pudieran inventar entre ambas.

En las últimas horas, a partir de una información que brindó Ángel de Brito, trascendió que Lali se habría negado a participar de un show con alrededor de 40 artistas en homenaje al personal de salud y al parecer uno de los motivos fue porque una de las convocadas era Tini.

Pero la ex jurado de La Voz Argentina hizo uso de su cuenta de Twitter para enviar un contundente mensaje en el que negó rotundamente todo lo que se habló en las últimas horas y pidió que dejen de enfrentarlas.

“No me baje de ningún show chiques, ¡porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora”, empezó el descargo de Espósito en redes.

Lali Espósito estalló en Twitter contra Ángel de Brito

Rápidamente, Ángel De Brito, quien había dado la información sobre el evento, salió al cruce: “¿Como no entendiste? si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas”.

“Nadie hablo con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista...Cosa que jamás haría”, respondió Lali.

Aunque, enojada con la situación, hizo un pedido especial: “A mí estas movidas de tuitear y contestar no me gustan... pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen ‘mal de mi’. Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena... ¡ya está! Eso es viejo”.

Horas más tarde, Tini se animó a contestar preguntas de sus seguidores en historias de Instagram y una de ellas involucraba a Lali. “¿Cuándo algo con Lali?”, indagó un usuario.

“Ojalá pronto”, respondió la actriz con corazones y etiquetó a Lali en el comentario. Así, también ella se sumó a negar cualquier rivalidad que pudieran haber inventado entre ellas, tal como ya lo hicieron varias veces este año por redes y por televisión.