Emilia Mernes adelantó su nuevo tema con fotos picantes: peluca, lencería, medias de red y portaligas

Emilia Mernes está a punto de presentar su nuevo tema, el que podría ser otro de los éxitos de la cantante. La joven tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y con ellos compartió las fotos del arriesgado look que luce en el último videoclip y mostró las primeras imágenes del clip.

La artista estrena este martes 16 de agosto “La Chain”, su último tema y videoclip en el que juega con un jugado atuendo que incluye corset, portaligas y medias de red. Pero no solo eso, la cantante apostó a un nuevo look al usar una peluca negra, lacia y de corte carré, con la que lució aún más sexy.

La novia del Duki posó recostada sobre una mesa de casino de terciopelo rojo, rodeada de cartas, fichas y joyas, lo que adelanta la temática de su video que estará disponible desde las 19 del martes en todas las plataformas.

Emilia es fanática de usar corset y portaligas, accesorios de moda que ya utilizó en otras ocasiones. Sin embargo, ésta vez se la vio mucho más sensual con el corset celeste y negro, con detalles de encaje floral semitransparente y muy escotado. Además, usó medias de red en color nude y portaligas. Al look, sumó unos guantes negros largos, que le llegaban hasta los codos.

La publicación de la joven superó los 560 mil “me gustas” y al pie ninguno de sus fans se contuvo de comentar sus sensuales fotos y se mostraron ansiosos de escuchar su nueva música.

“Diosa”, “Toy a nada de comprarme la chain?”, “Ahre mira que vas a tener esa cara”, “Emilia con flequillo otro nivel, dioooos”, “Bombonnn”, “Súper hot”, “Emilia mami”, “Me muero”, “Se viene TEMAZO”, “quiero escuchar ese temon ya”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron al pie de sus fotos.

Emilia Mernes es fanática de los corsetes y portaligas

Emilia Mernes no solo cautiva con su música y arriba de los escenarios, sino también en las redes sociales. La artista enamora a su paso y aún más con sus looks arriesgados en los que no faltan los corset y portaligas, de los que se declara fanática.

Emilia Mernes volvió a enamorar a sus fans

