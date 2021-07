Eligieron a Esperanza Careri como una de las mejores voces a nivel mundial del formato “La voz”

Desde que Esperanza Careri pisó el escenario de “La voz Argentina” y cantó las primeras estrofas de “Feeling Good”, todos supimos que llegaría lejos en la competencia. Y así lo será o, mejor dicho, así está sucediendo ya que ella misma compartió una gran noticia que la ubica entre las mejores voces a nivel mundial.

La participante mendocina del reality de canto de Telefe tiene 21 años y una voz increíble que Mau y Ricky Montaner tendrán el placer de perfeccionar ya que ella los escogió como coaches.

Y en las últimas horas, la artista que vive en San Martín se mostró orgullosa y feliz de estar dentro de lo mejor de “The Voice Global”, el segmento en el que se compilan las presentaciones más impactantes del programa a nivel mundial.

“Me desperté con la noticia de que aparezco en lo mejor de junio en The Voice Global, no puedo creerlo gracias”, escribió en una historia de Instagram junto al video compartido en el canal oficial de YouTube.

Esperanza Careri, ya es una participante mundial de "La voz" Redes Sociales

El reality se emite en simultáneo en distintos países y con formatos similares y cada mes, revelan las mejores voces en las redes sociales para que todo el planeta conozca los talentos existentes.

Esperanza además de romperla en “La voz”, en plena pandemia, recibió una beca para jóvenes compositores por parte del Ministerio de Cultura de la Nación. Gracias a esto grabó cinco temas propios y los pudo registrar. Seguramente en breves nos sorprenderá con sus propias composiciones.