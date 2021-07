El polémico nombre que Jorge Rial le puso a su nuevo programa de radio

Este martes, Jorge Rial anunció que volverá a hacer radio tras 5 años de ausencia. El conductor se mostró contento de volver a ese medio luego de renunciar primero a “Intrusos” y luego al posterior fracaso de “TV Nostra”. Su nuevo ciclo ya tiene horario y un polémico nombre: “Argenzuela”.

“Dijeron tanto que íbamos rumbo a Argenzuela, que al final llegamos”, expresó el periodista este miércoles en su cuenta de Instagram. El programa saldrá al aire el próximo 5 de julio, en la franja horaria de la “segunda tarde”, desde las 17:30 hasta las 20 horas.

“Volver a la radio es una de las cosas más lindas que me pueden pasar”, confesó Rial, quien además hizo una breve reseña de su carrera radial: “Viví la gloria del nacimiento de Radio10 a fines de los 90 y me divertí como loco en la mañana de La Red con Ciudad GotiK. Entreviste a todos. Artistas, políticos y deportistas. Hasta un día, enojado por las preguntas, Hugo Chávez me mandaba a la m... al aire”, recordó el conductor.

“Magia es la palabra que define la radio. Y magia es lo que voy a buscar y recuperar a partir del lunes que viene a partir de las 17.30. Ojalá me puedan acompañar. A mi y a un gran equipo que vamos a intentar informarlos y divertirlos cuando vuelvan a su casa”, oficializó Jorge.

“Argenzuela, ese país extraño que alguien inventó y que ahora tendrá su propio programa. Solo en Argentina pasan esas cosas. Nos vemos!”, ironizó el conductor sobre el origen de un término muy utilizado en las redes sociales y que hace alusión a que las medidas gubernamentales y económicas afines al chavismo, podrían derivar en una crisis como la que sufre Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro.

El desembarco de Rial en la señal significa primero su regreso a esa emisora, en donde condujo El Paparazzi y Argentina, país generoso hace ya más de 15 años, y también su vuelta al éter en general, dado que la última vez que hizo radio fue en La Red con Ciudad Goti-K, ciclo que abandonó en 2016 para acompañar y cuidar a su hija, Morena Rial, quien en ese entonces tenía problemas de salud y fue operada para realizarse un by-pass gástrico.