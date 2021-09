El picante comentario de Raúl Lavié contra “La Voz Argentina”: “Es una puesta en escena”

Con más de 20 puntos de rating, “La Voz Argentina” conquistó los corazones de los televidentes y se convirtió, desde un primer momento, en un rotundo éxito. Esta edición del reality de canto dio como ganador al cordobés Francisco Benítez, que se acreedor de más de 1 millón de pesos.

A pesar de los altos índices de audiencias y la cantidad de usuarios de redes sociales que apoyaron el certamen, también hubo muchos críticos: uno de ellos Raúl Lavié, que en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, habló sobre el programa conducido por Marley, y confesó que el formato no es lo suyo: “Las plataformas en sí no me gustan porque sabemos perfectamente que son un producto televisivo que tiene que tener sus (polémicas), si no la gente no lo miraría”, opinó.

“¿Lo que menos importa es que cante bien?”, consultó el periodista a lo que Raúl respondió: “Claro. En definitiva, el que lo lleva al triunfo es el público, pero nosotros sabemos que el público de pronto se maneja a través de los sentimientos y en lo que está viendo”.

“Eso no te da la carta de que sos el mejor ni tampoco te da la cosa suficiente como para triunfar en el mundo. Es una puesta en escena”, continuó, y añadió, en referencia al último campeón de la competición: “El año que viene habrá otro concurso de ‘La Voz’, saldrá otro chico, y a lo mejor (de este) chico nadie se acuerda”.

Lavié puso como ejemplo su propia participación en un concurso a la edad de 17 años. “Fui a un concurso en una iglesia del barrio al me llevaron mis amigos a la fuerza, canté y salí cuarto. Pero resulta que eran cuatro los que se presentaron, o sea que quedé último”, contó entre risas.

“Fui echado de la orquesta de la que era parte porque el director consideró que no servía para cantar”, recordó el músico, quien tiempo después le mostró que se equivocaba porque al llegar a Buenos Aires, tras haber hecho una prueba, firmó su primer contrato.

“Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que en 300 kilómetros yo cantaba mal y acá soy bárbaro? Y ahí nació mi carrera artística”, recordó Raúl, reflexionando sobre las vueltas que tiene la vida.