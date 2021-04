El otro lado de la historia: Flor Peña responde a Érica Rivas sobre sus palabras a Guillermo Francella

Desde el año pasado los fans argentinos venían esperando con ansias este regreso: un último espectáculo de Casados con hijos. Dirigido por Guillermo Francella y escrito por los guionistas Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón. Aunque al final no pudo realizarse a causa de la pandemia por Covid-19, el show ya se había visto ofuscado por una triste noticia: la querida y neurótica “María Elena Fuseneco” no iba a estar presente entre los personajes. Pero fue en este punto donde comenzó el escándalo que ahora enterró para siempre la posibilidad de un retorno al espectáculo.

En un principio se había anunciado que Érica Rivas no había querido unirse, por diferencias artísticas, pero ahora la actriz confesó que: “Yo no me fui, a mí me echaron”. “ Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, aseguró en diálogo con Pagina 12.

Fue luego de las palabras de su ex compañera que Florencia Peña salió a dar su parte del cuento. “Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada feminista sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”, explicó cuando visitó Hay que ver.

Luego, la actriz que interpretaba a “Moni”, siguió con una explicación del programa en su raíz: “Entendemos que haciendo ese programa estamos haciendo una crítica per se. Nada de lo que sucede es literal. Nos reímos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es el típico macho argento. Ella es una mujer con muchos problemas”.

Las críticas al machismo de Érica Rivas

Desde un principio, la actriz se quejaba de un elenco de producción absolutamente varonil, por lo que en sus reclamos, pedía la presencia de una mujer: “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”.

Entre sus pedidos, Rivas pedía a Malena Pichot como nueva guionista de la obra, pero en una charla íntima de café con Peña quedó claro que no era posible que Pichot escribiera Casados con hijos. “Yo sí sé, y eso te lo afirmo, que se hizo mucho para que ella esté”, dijo la conductora de Flor de Equipo.

Al final, Peña explicó que Guillermo Francella había hecho mucho de su parte para mantener a Rivas en el elenco. “Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho”, dijo primero sobre su compañero. “Es una situación que me pone muy incómoda. No me voy a meter en las sensaciones de las personas ni voy a opinar de eso porque ella puede sentir lo que quiere. Desde mi lugar, para mí eso no fue lo que pasó. Hay cosas que no se cuentan, es así”, dijo para terminar