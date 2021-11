El mensaje de la China Suárez a Wanda Nara: “Quedate tranquila... porque Mauro no pudo”

En medio de un nuevo capítulo en el culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, se conoció información de último momento que deja en evidencia al jugador del PSG.

Según “Intrusos” (América), Wanda además de conocer el contenido de los mensajes en el celular de su marido llamó a la China Suárez para preguntarle qué pasó con Icardi ese encuentro presencial en Paris cuando ella estaba junto a Zaira en la semana de la moda de Milán.

Un poco sorprendida, la ex de Benjamín Vicuña no tuvo problemas en contestar a la mediática y sin muchos rodeos Suárez comentó: “Sí, la verdad es que sí estuve con tu marido, nos encontramos personalmente en un hotel, pero quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque Mauro no pudo”, sentenció la actriz según el relato de Paula Varela.

También en “LAM” (El Trece) Yanina Latorre comentó que lo que sucedió se debió a que Mauro tenía fiebre pero ese rumor no se pudo confirmar y tampoco lo mencionó la China Suárez.

Hasta el momento los mediáticos siguen separados pero juntos en la misma casa de París en compañía de sus hijas.