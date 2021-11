Ana Rosenfeld opinó sobre el Wandagate y apuntó contra los dichos de la China Suárez: “Es un verso muy conocido”

La semana pasada Wanda Nara aseguró estar separada de Mauro Icardi, luego del supuesto engaño del jugador del PSG a la rubia con Eugenia la China Suárez: “Estoy sola, quiero estar bien, quiero seguir trabajando y no quiero saber nada más de nada”, manifestó la rubia a Yanina Latorre en “LAM” (El Trece) y agregó que “por ahora” se quedaría “en Milán con las nenas”.

Pero hace unos días se supo que el motivo del viaje a Milán de la mediática no fue por su pelea con Mauro, ya que el motivo por el que la rubia está en Italia sería otro: “No están separados, ella se fue para allá (Milán) porque se fue a hacer una campaña publicitaria y se llevó a sus hijas porque allá (París) hay un receso escolar”, dijeron desde su entorno. También se confirmó que Wanda lanzó en Milán su propia línea de cosméticos y estuvo grabando un comercial junto a varias modelos.

Por su parte, la abogada de Nara, Ana Rosenfeld rompió el silencio y al estar invitada en “PH: Podemos Hablar”, no pudo obviar el tema y se metió de lleno en el Wandagate: “La gente no resiste al archivo y conociendo también el precedente en su momento de Benjamín con Pampita, ese día también me resultó muy triste y nefasto “, dijo la invitada y Andy Kusnetzoff sumó:”¡Ah! Vos eras abogada de Pampita”.

Y en ese instante, la letrada mencionó a la China Suárez y a sus defensa en redes sociales: “A mí personalmente no me emociona pensar en una mujer que a esta altura de la vida diga que es engañada por todos los hombres”.

“Que todos les dicen que se están separando, que todos les dicen que tienen una relación pésima con su mujer, es un verso muy conocido”, sentenció Rosenfeld, quien ante la consulta de si trabajaría alguna vez con Suárez, respondió tajante: “No, de ninguna manera. Tengo códigos”.