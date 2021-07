El mayor miedo que tiene Nicole Neumann respecto a su nuevo novio, Juan Manuel Urcera

Desde hace poco más de un mes Nicole Neumann ha vuelto a encontrar el amor y en un joven de 30 años, conocido por su habilidad profesional para andar en motos. Juan Manuel Urcera es quien le ha robado el corazón y con quien ya ha posteado muchas fotos e incluso ha presentado a sus hijas. Por eso, tampoco tiene miedo de hablar sobre amor, una faceta que durante varios años decidió esconder de los medios y el ojo público.

En diálogo con Agarrate Catalina, de La Once Diez, confesó que hay un aspecto de la vida de su pareja que la preocupa bastante. En un principio, se refirió a sus diferentes profesiones, sobre todo resaltando el constante escrutinio al que ella está sometida por su figura pública, y que esperaba que él pudiera soportar.

“No es fácil bancarse este ambiente, que todo el tiempo te tengan que vincular con algún lío. Yo llevo años acostumbrándome a esto, imaginate lo que es para alguien que no tiene nada que ver. Hay que trabajar mucho en hacer oídos sordos”, explicó a Catalina Dlugi.

Pero luego confesó que lo que más le asusta en realidad tiene que ver con la carrera de Juan Manuel. Él se dedica a correr en autos y como piloto de TC constantemente su vida está en riesgo.

“Un poco me da miedo su trabajo, siempre le pregunto si no le da miedo volcar, qué seguridades tiene. Me impresiona un poco”, dijo la modelo.

Nicole Neumann y el amor

Entre otras, confesó que a pesar de su pasado, sigue apostando y esperando un el amor para toda la vida. “Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada, pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida, pienso todo un poco más”.

Al menos esta vez todo parece ir bastante bien, porque se animó a presentarle a “Manu” a sus tres hijas. “Tienen la mejor, ellas son sociables, cariñosas. Ellas querían que yo tuviera un novio, les divierte que venga alguien nuevo, que me acompañe alguien”, reconoció Nikita.