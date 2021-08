El marido de Ana Rosenfeld está internado en Miami en terapia intensiva con Covid-19

Ana Rosenfeld fue una de las primeras famosas argentinas que viajó a Miami para vacunarse cuando en Argentina aún no había programas de vacunación. Muy criticada junto a Yanina Latorre, la mediática dijo que ella tenía un departamento en Estados Unidos y por esa razón pudo ser inoculada.

Ahora y luego de haber viajado junto con su marido a visitar a su hija a La Florida, la abogada confirmó que ambos se contagiaron de Covid 19 por lo que no pudieron regresar al país.

A través de sus redes sociales, la rubia escribió “Pedir y agradecer”, junto a una foto junto a su marido quien, por estas horas, no está bien de salud debido a las complicaciones causadas por el virus.

Fue Yanina Latorre en “LAM” (El Trece) quien contó en la mañana del viernes que Marcelo Frydlewski, esposo de la letrada, está internado desde el domingo por una complicación en su cuadro de coronavirus. “Él está en terapia intensiva y ella está angustiada y preocupada. Él ahora tiene una neumonía muy fuerte” detalló la panelista.

Si bien ambos están vacunados igual contrajeron el virus y ella “lo pasó como si nada” comentó Latorre pero no su esposo que además es paciente de riesgo porque hace unos años tuvo cáncer de pulmón.

Hace algunos días Rosenfeld comentó en sus redes: “Las noticias vuelan, estoy acá aislada, no varada. Di positivo a pesar de que estoy vacunada. Es una gripe leve, me estoy sintiendo bien así que mi consejo es vacunémonos, no importa la marca, el país, no importa nada, hay que vacunarse porque es una protección, no me imagino como estaría si no me hubiera vacunado. Gracias por los mensajes, pronto me voy a tomar el avión y estar por Argentina otra vez, ya debería estar ahí, pero... las vueltas del destino”.