Wanda Nara está enojadísima con Maxi López y Ana Rosenfeld contó los pormenores

Maxi López disfrutó de unas vacaciones soñadas junto a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino y como todos, compartió postales en sus redes sociales. Y al parecer, eso molestó a Wanda Nara. Fue su abogada Ana Rosenfeld quien reveló detalles del enojo entre los ex y su pelea interminable sobre el cumplimiento de la cuota alimentaria de los menores.

La letrada ordenó un allanamiento a un departamento propiedad de Maxi López para conocer el estado de ocupación ya que podría saldar la cuota alimentaria mensual con la renta del inmueble. Y en plena acción judicial, Rosenfeld brindó un móvil para “Los ángeles de la mañana”.

“Recién hablé con Wanda, que está de vacaciones en Lago di Como. Yo creo que lo que más la indigna a Wanda, más allá obviamente de la ausencia constante del padre para afrontar la cuota alimentaria, son sus posteos de las últimas semanas, donde él se muestra alquilando lujosas casas, estando en lujosos hoteles y demás”, confió Ana.

A lo que agregó: “O sea que plata tiene, no estamos hablando de una persona que no tiene capacidad económica para seguir viviendo”.

“Si él no pudiera… podés tener no te digo una contemplación porque en definitiva son obligaciones asumidas, firmadas y judicializadas desde el día uno. Pero por lo menos no te muestres alquilando lujosas y manteniendo ese estándar de vida. Si podés, podés para todo y si no podés, no podés para nada”, dijo molesta la abogada de la actual esposa de Mauro Icardi.