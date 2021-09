El insólito look de Kim Kardashian en la Gala del Met no le permitió reconocer ni a su propia hermana

La última edición de la Gala del Met tuvo sorpresas como era de esperarse y varias celebrities del mundo del espectáculo, la moda y el deporte no quisieron perderse el evento del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Una de las asistentes que no pasó desapercibida fue Kim Kardashian quien respetó a rajatabla la exigencia de asistir con elementos cursis y exagerados de moda creados por los mejores diseñadores del mundo.

"Kendall me estaba y yo no podía ver quién era, pero despues vi el contorno de su vestido brillante 😭"- Kim Kardashian via InstaStories. pic.twitter.com/kb2TuwxX2K — Kendall Jenner Argentina (@kendalljenarg) September 16, 2021

Totalmente de negro y cubierta de pies a cabeza, la mediática paseó por la alfombra roja y ninguno de los presentes pudo dejar de admirar la idea del diseño de Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga.

Un momento inesperado vivió la protagonista de “Keeping Up With The Kardashians” cuando no vio a su hermana Kendall que se puso frente a ella para saludarla, pero debido al grosor y color de la máscara que tenía Kim en la cara, le costó ver a la joven que se acercó a saludarla.

Yo explicándole al demonio que invoque que solo trataba de cantar una canción en otro idioma #MetGala #MetGala2021 #KimKardashian pic.twitter.com/dM9nwxmk7q — Allison Segura (@AliSegura08) September 14, 2021

Varias fotos en las redes sociales compartieron el momento cuando Kendall vio a su hermana, la llamó y como no obtuvo respuesta se acercó y una vez ubicada frente a ella tuvo que decirle quién era para que Kim la saludara.

“Kendall me estaba llamando por mi nombre y no podía ver quién era, pero vi el contorno de su vestido brillante”, comentó Kim luego del divertido momento.

El atuendo negro de Kardashian se trata de una pieza firmada por Balenciaga que tiene una narrativa lúgubre y posapocalíptica con el estilo propio de Gvasalia.