El insólito incidente de Jimena Barón en el baño que terminó en pedido de canje

Este miércoles, Jimena Barón relató a través de sus historias de Instagram el insólito incidente que protagonizó por la mañana en el baño de su casa después de despertarse.

“Hoy me levanto dormida y completamente traumatizada porque tenía que sacarme sangre. Estaba dormida, tiro la cadena y (tras un movimiento) vuela mi cepillo gigante para lavarme la cara y se va por la cadena”, contó la jurado de La Academia, totalmente anonadada por lo que le había ocurrido.

“O sea, tiene el tamaño de un calefón y no es que quedó trabada la cadena. ¿Cómo preparan el caño del inodoro, la gente caga microondas?”, se preguntó la cantante, indignada.

“Ni rastros de mi cepillo de cien millones de pesos”, escribió Jimena en otra historia donde muestra “la fluidez” de su cadena, al tiempo que grita desesperadamente “volvé”.

Con honestidad total, Barón aclaró que no piensa volver a comprarse la famosa maquinita para la cara, que tanta polémica generó el año pasado por tratarse aparentemente de una estafa piramidal. “Voy a blanquear que voy a estar leyendo todo el día los mensajes directos, yo ya lo pagué, ahora merezco que me lo regalen”, concluyó.

Una publicación de Jimena Barón reavivó el rumor de crisis entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

En medio de los rumores de una nueva crisis entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, las publicaciones de Jimena Barón en Instagram generaron aún más sospechas.

La cantante y jurado de “La academia” aconsejó a sus seguidores: “Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota, a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear mal. No es bondad, es inteligencia”.

En los minutos posteriores, la hija de Maradona pareció contraatacar a través de sus propias historias: “Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese. Cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese, ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”.

Pero eso no fue todo, la bronca de Gianinna era grande que volvió a la carga y publicó: “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”.