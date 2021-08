El incómodo momento que vivió Lali Espósito tras un abrazo de Ricardo Montaner en la gala de “La Voz Argentina”

Telefe vive un gran momento al contar con el programa más visto de la televisión nacional y es que gala tras gala “La Voz Argentina” suma infinidad de televidentes y arrasa con los números. Es por esta razón que cada detalle que sucede en pantalla no pasa desapercibido en el público. Esta vez, una acción de Ricardo Montaner para con Lali Espósito generó muchas críticas y repudio en las redes.

“¿Puedo decir algo antes de que vayamos a las sillas?”, preguntó el cantante, para luego saludar dirigirse a los televidentes: “Tomaron la decisión de seguir en sintonía con nosotros”, dijo el cantautor argentino-venezolano mientras intentaba abrazar por la cadera a Lali Espósito.

El video es claro, Montaner en señal de complicidad o de abrazo fraternal, le pasó la mano por detrás de la cintura a la actriz y esta se puso muy incómoda. No solo que buscó correrse y lo miró de reojo, sino que además le sacó la mano.

Lali Espósito y su gesto tras una acción de Montaner.

“Yo creo que es un tema de la cuarentena, que después de tanto tiempo que nadie nos toque y cuando alguien te toca, uno salta”, opinó Evelyn Von Brocke cuando en el ciclo “Intrusos” analizaron las imágenes.

“¿Qué onda Montaner?” Lali, salí de ahí”;“Creo que Lali estaba para meterle una patada a Montaner”: “Diganme que no soy la única que vio lo que le hizo Montaner a Lali” ;“¡Montaner con Lali no te metas”; “Vieron cómo Lali le sacó la mano a Montaner” acompañado del meme de Darío Barassi diciendo “raro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter quienes no pudieron creer lo que veían.

VIERON COMO LO SACO LALI A MONTANER CUANDO LA QUISO ABRAZAR — as if (@beluportt) August 26, 2021

VIERON COMO LALI LE SACO LA MANO QUE MONTANER #LaVozArgentina pic.twitter.com/wVAZKBDc7d — matu (@amadnessx) August 26, 2021

Además de las especulaciones, también se recordó otro suceso similar pero con otros protagonistas. Se trata del gesto de Tini Stoessel con Axel a mediados de 2019 en medio de un evento en Madrid, España. Allí los exjurados del certamen estaban dando una entrevista cuando el cantante sujetó del hombro a su colega, ella reaccionó con molestia y el video se viralizó.