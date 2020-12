El horrible ataque con caca y pintura a la obra de Dady Brieva

Dady Brieva ha quedado en medio de la polémica en el último tiempo a causa de sus declaraciones políticas. Muchas personas que disfrutaban de sus shows se han vuelto en su contra en el último tiempo y ahora el actor tiene tantos detractores de sus espectáculos como fans.

El gran lio se dio cuando Brieva declaró que no se arrepentía sobre una frase dicha respecto a las marchas y manifestaciones, diciendo que sería capaz de atropellar a manifestantes opositores. “Digo lo que siento”, fue toda su excusa.

Como era de esperarse, muchas personas estallaron en bronca frente a declaraciones hechas con tanta tranquilidad y hoy el actor sufre las consecuencias, pero en contra de su arte y trabajo.

Brieva se encuentra presentando “Súper Dady” en el teatro El Picadero, pero esta mañana el actor se levantó con una desagradable sorpresa: su marquesina estaba bañada en pintura roja y excremento.

Las palabras del teatro sobre el violento ataque

Fue el dueño del teatro, Sebastián Blutrach, quien tuvo que salir a dar a la cara por su propiedad dañada. “Prefiero no hablar mucho sobre el tema, me parece que no da. Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pasó a la acción. Lo que me queda claro es que ningún artista que realiza su trabajo debe ser escrachado”, declaró después cuando habló con La Nación.

“Lo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresión que no debe ser profanado por el odio político. No soy inocente y entiendo que lo que sucedió tiene que ver con el espectáculo que programé de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espectáculo; pero la agresión fue a El Picadero”, dijo con tristeza y enojo.