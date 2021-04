El fuerte mensaje de Andrea Taboada para Yanina Latorre en Twitter: “No tiene cara, es mentirosa y mala amiga”

Hace algunas semanas Andrea Taboada y Yanina Latorre tuvieron una fuerte pelea en LAM. Sin embargo, este domingo la esposa de Diego Latorre aseguró en el programa de Mirtha Legrand que ella no sabía los motivos por los cuales su ex amiga reaccionó de esa forma.

La respuesta de Taboada no se hizo esperar. Al escuchar las declaraciones de su compañera de trabajo, recurrió a su cuenta de Twitter para redoblar la apuesta.

Juana Viale le preguntó a Latorre por qué se habían pelado, pero Yanina dijo que no sabía. “Yo sigo siendo amiga de ella. Ella se peleó conmigo y no sé por qué. Realmente ella dice que pasó algo que no pasó, que no se qué; y no voy a entrar en ese juego de batalla al aire”, aseguró la periodista.

Taboada, quien estaba siguiendo la emisión del programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, se vio sorprendida por la respuesta de su compañera en LAM y la fulminó en las redes sociales . “No tiene cara. Mentirosa… falsa…. Mala amiga y compañera”, escribió en Twitter.

Continuando con su respuesta la mamá de Lola aseguró que lo que ven en la televisión en todo verdad y no actuado. “Todo lo que ves es verdad, nada es mentira. Yo también soy muy contestataria y en el juego nuestro todo es levantado, te metés conmigo y te levantan; por eso yo últimamente no contesté”. “Hay mujeres que buscan que las levanten (de los medios) mediante una pelea. A mí no me interesa. Yo generalmente contesto, no la inicio, pero me encontrás fácil”.

En cuanto a la pelea entre las angelitas, Taboada había dicho que Latorre “Es mala persona. Y aseguro que es mala persona por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto”, publicó el sitio Ciudad Magazine.