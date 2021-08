El Enacom aplicó severas multas a Viviana Canosa tras 293 reclamos por cuestionar la eficacia de las vacunas

Debido a los 293 reclamos recibidos por la defensoría del Público, luego de que Viviana Canosa cuestionara la eficacia de la vacuna contra el coronavirus, la Enacom decidió multarla.

Luego de su peligrosa promoción del dióxido de cloro, que supuestamente bebió al aire, la periodista fue cuestionada por varios colegas y medios y acusada de irresponsable en el mensaje a la sociedad.

Enacom acordó, en una primera instancia, con la productora a cargo del programa de Canal 9 emitir un spot aclaratorio de las cuestiones sanitarias involucradas. Como esto no se cumplió se resolvió aplicar “severas multas”.

“Durante este año se recibieron reclamos contra la misma periodista a raíz de contenidos emitidos en la señal A24, que ponían en duda la eficacia de la vacuna contra el Covid-19. Se hicieron llegar a la emisora las recomendaciones elaboradas por la Defensoría en consulta con especialistas, científicos y redes de profesionales”, indicó en un comunicado la Defensoría del Público.

“Uno quiere que haya una solución y es la zanahoria la vacuna hoy, lo que vos pensás de Sigman no es lo que piensan muchos. Mucha gente piensa que hay un gran negocio detrás de la vacuna y que hay un montón de plata que se está moviendo en el medio”, había dicho Canosa, en su programa causando polémica.

Y agregó: “¿No pensás que hay un curro detrás de todo esto? Tal vez yo no tenga la misma opinión sobre él, creo que hay mucho mercenario detrás de esta vacuna, no solo acá, sino en el mundo. Es fuerte lo que estoy diciendo y me hago cargo”.