El decepcionante plato que Gastón Dalmau hizo para homenajear a Nico Vázquez en MasterChef Celebrity 2

Un invitado mega especial llegó a los pisos de MasterChef Celebrity 2. Con la emoción del reencuentro, tanto con Candela Vetrano y Gastón Dalmau por Casi Ángeles como con Daniel Aráoz por Sinvergüenzas, Nico Vázquez cayó como el cuarto jurado provisional de la noche definitoria del martes.

La competencia comenzó con un tiro al blanco, del que la mayoría de los participantes quedaron conformes, por excepción de María O’Donnell, cuya mala puntería casi le da a los mismos jueces con los dardos.

Con los usuales 60 minutos, los participantes se pusieron manos a la obra. Fue durante este tiempo de preparación que Nico se acercó a su ex colega para alentarlo y recordar tiempos pasados.

“Vos podés. Para la gente de Casi Ángeles, ya saben lo que estoy diciendo, vamos ocho, vamos ocho, eh”, dijo el marido de Gimena Accardi. En la novela de Cris Morena, Vázquez interpretaba al arqueólogo Nicolás Bauer, que en una divertida escena hizo numerarse a los chicos del orfanato, y a “Rama” (el personaje de Dalmau) le tocaba el número 8.

A pesar de las expectativas, todo se dio vuelta para el actor cuando llegó el momento de la devolución. Su lomo salteado con vegetales, salsa teriyaki y papa churro, que había hecho especialmente para Nico, no solo decepcionó a los jueces sino que provocó todo tipo de reacciones por parte del actor. “Pará, ¿te puedo decir algo?”, le dijo su ex colega sin saber que cara ponerle, aunque riendo sin parar. “No, no digas nada. Yo sé que me salió horrible”, dijo el participante, riendo para no llorar.

Su palto le valió ir directo al jueves de última chance, acompañado de O’Donnell, mientras Aráoz y Cande Vetrano pasaron al miércoles de beneficio.

El emotivo reencuentro de Daniel Aráoz y Nico Vázquez

Peor no todo era Casi Ángeles en MasterChef, sino que hubo una reunión de Sinvergüenzas cuando Aráoz y el invitado se vieron en las cocinas del reality. “Lo quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho”, dijo el participante cuando se acercó a su isla su ex compañero de comedia.

“Ese es un gusto que yo me di. Daniel es un gran compañero. Es uno de los mejores actores que tenemos. Y, más allá de decir el libro, tiene un nivel de impronta pocas veces visto. Nunca una función es igual con él, todo lo contrario, todos los días es distinta”, lo elogió Nico.

“Te quiero con todo mi corazón y te felicito por esto que encaraste con todo el amor. Sé lo que pasaste, por el dolor que pasaste, y me pone muy feliz verte”, le dijo entonces Daniel emocionando a Vázquez hasta las lágrimas por la referencia a su fallecido hermano Santiago.