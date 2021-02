El conmovedor relato de Cae al hablar de un duro recuerdo y su encuentro con la cocina

Noche de emociones en MasterChef Celebrity 2. O al menos así lo fue para Carlos Alfredo Elías, el cantante mejor conocido como Cae. Luego de lo que fue un debut más bien flojo y una lapidante devolución por parte del jurado, se terminó quebrando mientras relataba uno de sus recuerdos más dolorosos.

Germán Martitegui recién daba su opinión , diciendo con siempre ironía en sus duras palabras que por primera vez “un plato rojo le parecía de queso”, cuando Cae comenzó su historia de reencuentro con la cocina. Al parecer, el cantante debió ingeniárselas con las hornallas cuando en 2001, cuando residía en España, una estafa lo dejó sin casi nada.

Santiago del Moro fue quien le dio el pie, cuando en un principio le preguntó como se veía para el domingo: “Yo vine acá a aprender, y a mí estar acá me emociona un montón porque yo empecé a cocinar hace relativamente poco tiempo, cuando me fui a España y salía a laburar mi mujer y yo tenía que quedarme en casa con los dos bebés”.

Reveló entonces su situación de víctima en la estafa: “Sí, me estafaron y la estábamos pasando súper duro allá y yo tenía que hacer malabares con lo que tenía. Podría escribir un manual de 20 formas diferentes de comer y recalentar arroz, cómo estirar la comida y cómo ir al supermercado con los nenes”.

La importancia de MasterChef para Cae

El rockero contó que fue viendo el programa que se volvió a unir a la cocina: “En la cuarentena, viéndolos a ustedes, yo me reencontré con la cocina. Estoy en una etapa en la que me gusta contarle a la gente de dónde vengo y dónde estoy y por qué estoy ahí porque me rompí el lomo laburando”.

Cae ya había contado en el pasado, específicamente en un programa de 2018 junto a Mirtha Legrand, como fue que terminó sin nada: “Tuve tanta mala suerte que di con un empresario de allá que estaba haciendo una maniobra un poco extraña. Un día fui al lugar donde era la empresa a la que yo respondía, y no había nadie. Estaban solo los muebles. Me quedé sin nada, inclusive sin plata para pagar el alquiler”.