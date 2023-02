El chapuzón doloroso y en bikini de Evangelina Anderson se robó todas las miradas y “likes” de Instagram

Evangelina Anderson y toda su familia regresó a la Argentina ya que su marido, Martín Demichelis, es el director técnico de River Plate tras la renuncia de Marcelo Gallardo. Sin embargo, la modelo regresó a Alemania y desde allí comparte su día a día a través de sus redes con sus seguidores.

Mucho se especuló acerca de si Evangelina quería regresar al país, ya que sus hijos nacieron y se criaron en el exterior y tenían su vida armada en Alemania, ya que Demichelis era el técnico en el Bayern de Múnich. Además, Anderson expresó su dolor de dejar el país europeo y de tener que volver a comenzar.

Combinó sus prendas para dar un paseo por las calles de París

La artista se mostró transparente con sus sentimientos, pero a poco de haberse instalado en Buenos Aires, debió viajar para buscar a sus mascotas. Aunque aprovechó el viaje para quedarse un poco más de tiempo en su hogar alemán.

Desde allí, compartió un video en el que mostró lo que en redes se llama la “transición” del calor argentino al invierno europeo. En las imágenes se la puede ver en bikini dándose un chapuzón, pero la caída no es a la pileta sino en la nieve, donde está súper abrigada.

“Sin escala”, escribió la influencer al pie del posteo, dejando entrever que pasó del verano sofocante al crudo invierno. Y no pasó desapercibida su caída en la nieve, que sus seguidores tildaron de “dolorosa”.

Evangelina Anderson sorprendió con su total black.

“Se quedó sin columna”, “Nooo!!! a mi también me dolió”, “Llego a hacer eso me fracturo entera”, “Buenísimo el efecto”, “No quiere salir de Alemania!!! De Argentina no muestra las calles, el súper, nada. De Alemania, todo”, “Me parece a mi o te diste flor de porrazo!!!!!”,”Terrible palo se dió en la nieve”, fueron algunos de los comentarios del video que en pocas horas superó los 42.500 “me gustas”.

Evangelina Anderson posó con una microbikini negra y lució como diosa

En la previa de su viaje, la esposa de Martín Demichelis hizo delirar a sus seguidores con una fotografía en la que se la vio como una diosa. En este lado del charco las temperaturas son muy altas y ella no perdió tiempo para calzarse su mejor bikini y disfrutar de la piscina.

De esta manera, a través de sus stories de Instagram, Evangelina Anderson compartió una selfie que se tomó en la golden hour vestida únicamente con una microbikini de triangulitos que ató alrededor de su abdomen.

La foto picante de Evangelina Anderson desde Argentina.

El ángulo elegido por la modelo dejó ver la increíble figura que tiene y su delantera fue la que destacó además de su increíble belleza facial. Para terminar el look, Anderson eligió unas glamorosas gafas de sol que combinó con el traje de baño.

El look playero con el que conquistó Evangelina.

Evangelina desde Marbella.

Evangelina Anderson lució una microbikini verde

Evangelina Anderson cautiva a todos en las redes sociales