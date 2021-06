El “beboteo” de Damián Betular con un participante de Masterchef Celebrity: “Me encanta este Dalmau…”

Esta noche martes, Sol Pérez, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa compitieron por un lugar en la final de “MasterChef Celebrity 2″. Para ello, tenían el duro desafío de cocinar dos platos libres, pero en diferentes islas. En medio de su preparación, Dalmau fue visitado por Damián Betular: “Me encanta este Dalmau… POWER, iba a tirar otro adjetivo pero no daba…”

Mientras el ex “Casi Ángeles” explicaba en qué consistía su preparación, el pastelero se centró en el ramo de berros que estaba en la mesa: “Están hermosos los berros... me encantaría que me regalen un ramo de berros”.

“Si llego a la final, te regalo el ramo de berros”, le prometió Gastón, a lo que el miembro del jurado le pasó factura: “Me los podes regalar ahora con todo lo que te he acompañado”, expresó Damián que mientras se marchaba disparó fuerte: “Ingrato”. Por su parte, Dalmau lanzo una mirada pícara a cámara y expresó: “Esperá que todavía no termina el programa”.

Este no es el único encuentro de este tipo que han tenido participante y jurado, ya que la semana pasada, en otra visita a la cocina del actor, el chef elogió su camisa, que tenía estampada la cara de los tres integrantes del tribunal del reality.

“Es porque estás vos”, le respondió con ternura el actor. “Sí, pero tendría que ser solo mía”, recriminó el pastelero. “Estás acá”, dijo Gastón señalando su pecho. Luego de repetir el mismo gesto, Betular fue por más: “Estoy acá. ¿Estoy en otros lugares?” y se alejó lanzando una mirada muy pícara. Ante esta respuesta, el joven no hizo más que reír.

Finalmente, Dalmau se convirtió en el primer finalista del certamen culinario, gracias a su paté de hígado de pollo al champiñon. Algunos minutos después de este anuncio, se supo que la participante que lo acompañará en los últimos dos capítulos del ciclo, era Georgina Barbarrosa, eliminando a Sol Pérez.