El angustiante descargo de la China Suárez contra Paula Varela: “No me voy a pegar un tiro ni voy a saltar de un edificio”

Tras el escándalo que significó el Wandagate, en donde La China Suárez se involucró con el futbolista Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara, la actriz parece no dar respiro y volvió a ser noticia al presentar un duro descargo en sus redes sociales.

Todo comenzó este lunes cuando en el ciclo “Intrusos”, la panelista Paula Varela no dudó en contar que Eugenia La China Suárez comenzó a enviarle mensajes, vía Instagram, a Eduardo Cruz, pareja de Eva de Dominici.

La China Suárez le escribió a Eduardo Cruz, el hermano de Penélope y pareja de Eva De Dominici”, dijo la panelista para sorpresa de sus compañeros de programa. “Cuando a ella le gusta alguien va al frente, en este caso él no le dio mucha bola”, sumó Varela a la información de los nuevos mensajes de Suárez.

Tras esta fuerte noticia, la ex de Benjamín Vicuña salió al cruce y a través de las historias de Instagram desmintió la información de la periodista: “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso, esto ya es abuso”.

(Instagram China Suárez)

“Desmiento categóricamente esta pelotud... No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir. Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar, ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar, hasta cuándo?”, expresó una indignada Suárez.

Pero esto no fue todo lo que dijo la artista, ya que a través del mismo formato de esta red social, reflexionó sobre todo lo que se ha dicho de ella en los últimos meses: “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni voy a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullyng’ y son los primeros en ejercerlo”, escribió contundente La China.