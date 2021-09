Donato De Santis confesó qué figura quiere que participe en “MasterChef Celebrity”

Mientras la próxima edición de “Masterchef Celebrity” se empieza a cocinar, Donato De Santis apareció en escena y reveló una serie de nombres de posibles participantes que le gustaría que estén en las cocinas más famosas del mundo y entre ellos, destacó que una importante figura podría darle su particular chispa al certamen.

Se trata de Wanda Nara, la empresaria y esposa de Mauro Icardi, que actualmente reside en París, Francia. El cocinero italiano confirmó que la producción está haciendo todo lo que está a su alcance para que la mediática forme parte de la nueva temporada y se mostró muy entusiasmado con la potencial participación de Nara.

Wanda Nara cocinando.

“Sé que está la producción ocupándose de todo eso y de convocar a los participantes. Se está hablando de Wanda Nara y me encantaría que venga porque me parece una persona que podría brindarle electricidad al programa”, explicó en diálogo con la revista Pronto.

“Si bien la conozco a su hermana Zaira, a Wanda no la conozco en persona pero la veo activa, vivaz, simpática y como ha vivido en distintas partes del mundo, podría aportarle esa cosa de mundo que sumó Alex Caniggia en la edición pasada”, sumó el chef.

Recordemos que en otra ocasión, cuando se estaba gestando la idea de la tercera temporada del show de cocina, su compañero en el jurado, Damián Betular confesó que anhelaba tener a Wanda Nara en el ciclo que conduce Santiago del Moro. Al respecto, su colega respondió: “Yo también le pedí a Wanda Nara y me gustaría, entre otras personas. Con Wanda hay una conexión con Italia aunque ahora esté en Francia. No sé si será posible logísticamente pero yo dije en otra ocasión que no va a ser difícil porque en Argentina abundan los talentos y las figuras”.

Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui son los jurados que evalúan cada plato.

Además del nombre de Wanda, Donato reveló su deseo porque otras dos primeras figuras de la farándula del país, participen en los desafíos del certamen: Susana Giménez sería genial. No sé si aguantará tres meses estando ahí. Es un programa difícil para soportarlo físicamente”, manifestó De Santis.

“Algún que otro futbolista también me gustaría. Tiro un poco más, un Darín sería genial, Ricardo. Son figuras que están en otro lado del mundo. No sé si van a comprometerse tres meses, durante tanto tiempo. Ese es el problema. Tres meses de tu vida o más porque está la previa. Hacer algo tan demandante”, agregó sobre la elección de los famosos.