Diez mejores memes de la serie “El Juego del Calamar”

El pasado 17 de septiembre llegó a Nelflix la serie coreana Squid Game (”El juego del Calamar”), historia que está cosechando un éxito inesperado y todo indica que sería el reemplazo de otras grandes producciones como La Casa de Papel.

Desde su estreno, los usuarios no han parado de hablar de ella por su historia retorcida que nos hace pensar en The Hunger Games (Los Juegos del Hambre) o en Alice in Borderland.

El juego del calamar

La serie fue escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, quien tardó más de 10 años en encontrar a alguien que le financiara el proyecto, pues muchos ejecutivos creían que era demasiado sangriento y sádico. El servicio de streaming apostó por él y vaya que no se equivocó, porque polémico o no, ha sido una de las series más vistas en septiembre.

A una semana de su lanzamiento, las redes sociales están invadidas de memes y teorías sobre “El juego del Calamar”, que sigue la historia de varios competidores con deudas económicas, quienes aceptan entrar a una competencia de juegos infantiles tradicionales, sin saber que pueden perder la vida y que solo el último en sobrevivir recibirá millones de wones.

Los 10 mejores memes de la serie “El Juego del Calamar”

Aquí te mostramos una recopilación de los mejores memes de esta serie, con la que algunos se han identificado por lo difícil que puede ser la vida en ocasiones.

Lo que pensaba vs Lo que es pic.twitter.com/6LZeZNVR2Z — Anne with two N (@StesiaAnne) September 26, 2021

Ni las traiciones de tu ex te dolieron tanto como la traición que le hicieron a Ali en el juego del calamar 💔💔 pic.twitter.com/ghKOvVSiAH — Ana Cristina (@AnaCris44062228) September 25, 2021

Yo hace unos días sin entender ningún meme de " El juego del Calamar "



//



Yo ahora después de clavarme toda la temporada en una madrugada #ElJuegoDelCalamar pic.twitter.com/MJgHG9RIKJ — Mr. X (@L34NR) September 26, 2021

Yo mirando el primer capítulo de El Juego del Calamar. pic.twitter.com/r08ogsVW0O — Federico Setenta (@Fedde70) September 26, 2021

Los de "El Juego del Calamar" cocinando para 456 personas /// Yo cocinando para 4 personas pic.twitter.com/xi4B0PixUY — BonitaFeliz 🖤 (@bonitafeliz100) September 25, 2021

Éste Halloween pasamos de disfraces de La Casa de Papel a El Juego del Calamar. pic.twitter.com/HZjZNG9wi2 — Testigo de Levi (@MarianaaVenegas) September 23, 2021

-Yo viendo como todos esos que me critican por ver series asiáticas empezaron a ver "El juego del calamar" pic.twitter.com/FD5bD1GH0f — . (@__Ismaaaa) September 23, 2021

A ese juego del calamar si le entro pic.twitter.com/unpNXLL2wU — nely from paramore 👽🚀🪐 (@itsnelyyall) September 25, 2021

La muñeca //La muñeca

a la que //que le tengo

todos le tienen //miedo yo

miedo //#SquidGame #juegodelcalamar pic.twitter.com/JnTZi5Gpl7 — 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒆🎀🐰 (@Celeerolon1) September 24, 2021