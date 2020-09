Diego Ramos despidió con un conmovedor mensaje a su padre, que falleció a causa del Covid 19

Sorpresivamente este lunes Diego Ramos usó sus redes sociales para contar una noticia que dejó a todos sorprendidos.

El actor comunicó que su padre murió de coronavirus y tanto él, como su madre habían contraído el virus. Si bien Ramos ya cumplió con el aislamiento obligatorio, su madre aún continúa en tratamiento.

Junto a una fotografía de su padre Diego escribió: “Chau pa”, y luego continuó con el detalle del difícil momento de la familia del actor a sus más de medio millón de fanáticos. “Terminé mi aislamiento por COVID-19 positivo. Mi mamá sigue aislada unos días y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar”, dijo el actor de “Sex Virtual” luego agregó: “No me gusta aleccionar, pero si estás pensando ‘mejor lo tengo y me lo saco de encima’, te cuento que no está bueno. No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar, cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir”, dijo el actor.

El hombre se contagió de coronavirus

Luego el conductor de Net TV comentó lo difícil que se le hace no poder acompañar a su madre en este terrible momento luego del fallecimiento de su marido: “Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad”, dijo en referencia a los días que debió estar aislado luego de que le confirmaran que estaba enfermo.

“Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar”, concluyó en su posteo Diego Ramos.

En las últimas semanas Diego fue entrevistado vía Zoom por varios medios en la promoción de la obra de José María Muscari. Siempre simpático y predispuesto, Ramos nunca comentó que estaba enfermo como también sus padres.

Como era de esperar, la noticia sobre el fallecimiento del padre de Diego y por el contagio de su madre y de él muchos fueron los mensajes que recibió de sus seguidores y sus colegas que no quisieron dejar de expresar el cariño que le tienen al actor y acompañarlo en este difícil momento.