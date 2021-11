Diego Maradona: Imputaron al médico clínico por su muerte

Pedro Di Spagna, el médico clínico que fue contratado para la internación domiciliaria de Diego Maradona fue imputado este lunes y citado a indagatoria en la causa que investiga por el fallecimiento del Diez.

El profesional, quien deberá declarar el próximo 20 de diciembre, acusado por el presunto “homicidio con dolo eventual” de Maradona se transformó así en el octavo imputado de la causa, según C5N.

Diego Armando Maradona, en el banco de suplentes del último equipo que dirigió, Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Los fiscales le reprochan haber visto al paciente en tan solo una oportunidad y no realizar un adecuado control clínico de salud, según informaron fuentes judiciales.

Di Spagna había sido contratado para el seguimiento de Maradona en la casa de Tigre por la empresa Medidom, la tercerizada en la que la prepaga Swiss Medical había delegado la atención del “10″ en su internación domiciliaria.

Los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra solicitaron al juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, que le prohíba la salida del país a Di Spagna, como ocurre con los otros siete acusados de la causa.

El duro mensaje de Dalma Maradona: “Que caigan todas las lacras”

No es una sorpresa que Dalma Maradona esté envuelta en diferentes conflictos por defender a su difunto padre. A pocos días de cumplirse un año del fallecimiento de Diego Maradona, la hija mayor del Diez continuó dando qué hablar.

A raíz de un comunicado que compartieron los cinco hijos reconocidos de Maradona, Dalma compartió dos tweets que apuntaban directamente contra aquellos que quieren lucrar con la imagen de su padre.

Dalma y Diego Maradona

En uno aclaró por qué no participa de los homenajes a su padre en Nápoles, Italia, donde es ídolo absoluto: “Nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papá en lo que fue por muchos años su casa en Italia, Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amaré por siempre! Los corruptos son otros!”.

Luego, siguió categórica: “Nunca voy a dejar de decir lo que pienso! Eso trae consecuencias! Desde juicios hasta pelotu... opinando desde el desconocimiento absoluto! Me tienen harta! Pero sigo porque lo único que me importa es que se haga Justicia por él y que caigan todas las lacras involucradas!”.