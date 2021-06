Destruida por sus hijas, Cinthia Fernández se descargó en las redes sobre la modalidad escolar en pandemia

“País tan hermoso... ¡y lo destruyen! Corruptos de sexta”, decía una Cinthia Fernández furiosa al final de un largo comunicado que escribió por Twitter cuando se enteró del nuevo protocolo en el que los más pequeños asistirán al colegio.

La angelita simplemente se encontraba destrozada por ver como reaccionarían sus hijas (Charo, Bella y Fran) al decirles que solo una de las tres podría ir al colegio con sus compañeros. “¿En qué cabeza de equipo de psicólogos entra que manden solo un curso al colegio? ¿Por qué no piensan en un contexto familiar? Tengo 3 hijas no una, ¿qué le digo a las otras dos que una va y el resto se queda en la casa? Todo mal hacen”, decía en una explosiva publicación por redes.

Al igual que muchos padres, la panelista de LAM debió en cargarse durante todo el 2020 de las clases virtuales de sus tres pequeñas, que tuvo como fruto de la relación con el futbolista Matías Defederico. Pero las nuevas medidas parecen una locura, en comparación de las otras medidas que se ponen socialmente.

El nuevo protocolo para los colegios

Fernández continuó con su descargo, hablando además como madre soltera que trabaja: “Contame que habilitás 30 minutos más clases... ¿Vos llevás a mis hijas, las esperás y las volvés a traer? Nada mejor se les ocurrió en un año que tuvieron para planificar y lo único que planificaron fue cómo robar las vacunas”.

“Son realmente inoperantes, no se entiende las escasas capacidades que tienen para el empleo de sus funciones y el grado de caradurez que manejan. Bajen su sueldo ya no por solidarios con la gente, bájenlo por no cumplir con su cargo de manera eficaz”, explicaba con mucho enojo por las redes, siendo portavoz de muchos padres que se encuentran en la misma situación.