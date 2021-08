Desgarrador: Nazarena Vélez contó detalles sobre las convulsiones que sufrió su hijo en un avión

Nazarena Vélez se bajó a último momento de La Academia de ShowMatch y esto estuvo motivado por el problema de salud que tuvo su hijo, Thiago, poco antes de su debut en el programa, cuando iban en un vuelo aéreo a Mendoza, según Ciudad Magazine.

La actriz habló sobre la terrible experiencia que vivió en el programa Los Ángeles de la mañana: “Él ahora está bien. Fue rarísimo porque fue la primera vez que le pasó y fue arriba del avión. Para el que sabe de convulsiones podrá entender lo que he vivido. Faltaban 50 minutos para aterrizar y yo pensé que mi hijo se moría ahí. O que yo me moría”.

Nazarena Vélez y sus hijos. Gentileza

Por un lado, Nazarena relató el episodio vivido: “Empezamos a los gritos en el avión. Gracias a Dios al minuto y medio ya estaba como nuevo, como si no hubiera pasado nada. Le hice todo lo que corresponde”. Además, la actriz expresó que se quedaron dos días en Mendoza para que le hicieran chequeos médicos y que hoy su hijo menor está bajo un tratamiento.

“Yo llegué el 26 a Buenos Aires y me llamaron para ensayar para ShowMatch y no me daba el alma. Yo el laburo lo necesitaba. Lo iba a hacer con mucho amor, porque es una gran vidriera para mí como productora, porque es plata y yo la necesito”, se sinceró Nazarena Vélez.