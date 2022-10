Desde su cocina, Majo Martino posó con una bikini fucsia y lució como una verdadera Barbie

Majo Martino es de las panelistas más lindas de Argentina, que ganó mayor popularidad tras su paso por “El Hotel de los Famosos”. Allí, la periodista tuvo una gran participación, incluso encontró el amor ya que inició allí su romance con Locho Loccisano.

En Instagram tiene más de 863 mil seguidores, con quienes interactúa a diario, aún más después de que salió del reality de Eltrece, ya que muchas más marcas la buscan para que las promocione y muchos están atentos a su relación con el influencer, quien se dedica a la música y es jurado de Canta Conmigo Ahora.

Tal es así que Majo enamoró a sus miles y miles de seguidores al promocionar una bikini que se robó todas las miradas.

Desde su cocina, la expanelista de LAM se robó todas las miradas de los usuarios, una vez más, al filmarse frente al espejo con un traje de baño fucsia que resaltó sus curvas. De frente y de espaldas, Martino captó toda la atención.

Majo Martino cautivó con su foto de espaldas.

Majo Martino y Locho Loccisano ya conviven y planifican su futuro

La relación de Majo Martino y Locho Loccisano fue cuestionada al principio ya que muchos aseguraron que se trataba de una estrategia para captar la atención de quienes siguieron “El Hotel de los Famosos”, el programa en el que se conocieron.

Locho y Majo se enamoraron en el hotel.

Tras la eliminación de Locho, quien fue de los últimos en abandonar el hotel, los influencers comenzaron a frecuentarse y tardaron en confirmar que están juntos. Hasta que se animaron a mostrarse en público y hasta apuestan por la convivencia.

“Hoy Majo está enojada porque me traje la llave de la casa de ella acá en el auto, la dejé encerrada, pobre”, dijo el cantante en una nota en la que blanqueó que ya vive con la panelista.

“Estamos viviendo juntos porque estoy con remodelaciones en mi casa”, reveló. Y hasta bromeó con el tema: “Ya me quiere echar, me parece. No me contestó el último mensaje”.