Desde México, Agustina Cherri subió la temperatura con su bikini leopardo en sus vacaciones

Agustina Cherri publicó en las redes fotos de sus vacaciones en México junto a su pareja Tomás Vera y su hija Alba y subió la temperatura al mostrar su sensual figura en bikini. Luego de un arduo año de trabajo rodando la novela ‘La 1-5/18′, la actriz se tomó su merecido descanso en la Riviera Maya, lugar que siempre elige para hacerse una escapada.

La semana pasada, la tira ‘La 1-5/18′ llegó a su fin, luego de seis meses al horario primetime de El Trece. Agustina Cherri, protagonista de la ficción, aprovecho el final de la novela para tomarse unas vacaciones junto a su novio Tomás Vera y su hija Alba, de dos años. La actriz mostró en sus redes las distintas fotos disfrutando en Playa del Carmen.

La ex integrante de ‘Verano del 98′ se hospedó en uno de los hoteles más lujosos y famosos de la región, el mismo donde estuvieron Pampita y Jimena Barón. “Luego de un año de mucho trabajo, acá me tienen” escribió Agustina en una de sus publicaciones. Tras protagonizar una de las tiras más vistas en 2021, se hospedó en este complejo all inclusive.

Disfrutando del descanso: Cherri grabó la tira durante seis meses

Agustina se mostró feliz en la Riviera Maya

La actriz volvió a subir la temperatura de las redes con sus fotos en bikini

“Volver a México, volver a casa” dijo en otro de sus posteos. La actriz suele elegir la Riviera Maya para vacacionar junto a su familia. En las fotos, Cherri mostró su sensual figura, luciendo distintas bikinis sobre la arena de México.

Junto a su hija Alba, en las piscinas del all inclusive

La actriz dejó boquiabiertos a sus followers

A CHERRI LE COSTÓ ACEPTAR EL FINAL DE ‘LA 1-5/18′

El final de la tira estuvo marcado por la muerte del personaje de Gonzalo Heredia y por la confirmación del amor entre Agustina Cherri y Esteban Lamothe, quien interpretaba al cura Lorenzo en la novela. Dicha resolución no dejo a todos contentos, inclusive Cherri expresó sus dudas. “Es un final atípico desde un punto de vista y es un final trágico desde otro punto de vista. Al principio me costó aceptarlo, pero está bien. La historia también lo necesitaba. El final está bueno y vale la pena, para toda la gente que la vio durante todo el año” dijo Agustina.