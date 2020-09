¡Desacuerdo! Masterchef famosos aún no sale al aire y ya tuvo su primera baja

Luego del polémico final de “Bake Off” los fanáticos de los programas de cocina esperan ansiosos el nuevo programa culinario que Telefé tiene preparado.

Masterchef famosos ya confirmó, a través de su cuenta de Instagram a varias figuras del espectáculo, pero esta semana mucho se sorprendieron al enterarse de la noticia menos esperada: el famoso y querido chef Christophe Krywonis finalmente no participará de Masterchef famosos como se deba por hecho desde hacía tiempo.

Fue el mismo Christophe quien confirmó la triste noticia en comunicación con Pía Shaw en “El espectador” (CNN Radio): “Es verdad, no voy a estar y no es la muerte de nadie, para nada”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “A ver lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”.

“Tengo muchas cosas para hacer, sinceramente. La verdad es que trabajo, por suerte, me sobra en este momento. Yo tengo mi gran pasión que es la cocina, y dentro de poco voy a abrir una cadena de rotiserías en varios barrios y necesito dedicarle mucho tiempo a ese proyecto” dijo el francés.

“Ahora también estoy muy apasionado con mi línea de productos para el cuidado masculino que también estoy por sacar en el tiempo próximo. Es decir, no es que estoy inactivo o sin hacer nada. Al contrario, tengo un montón de cosas para hacer, Incluso, nuevos proyectos con el canal”.

Al finalizar Crywonis desmintió que vaya a sumarse al programa de Telefé de Florencia Peña y dijo que espera pronto estar al frente de su propio programa y minimizó el hecho de no estar en el programa que conducirá Santiago del Moro: “No pasa nada, no es la muerte de nadie esto. Mi vida no pasa por Masterchef y además venía de una participacion muy fuerte en Bake Off, sobre todo con ese final. Además, el jurado queda en muy buenas manos” concluyó.