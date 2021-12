Denis Dumas se mostró re enojada por su eliminación de “Masterchef Celebrity 3″ y disparó contra Germán Martitegui

El domingo pasado se vivió una nueva gala de eliminación de “Masterchef celebrity 3″ y la consigna fue recrear un plato de Germán Martitegui, uno conocido por todos pero con varios toques gourmet. Los participantes debieron hacer un pancho con dos acompañantes.

Fue Denis Dumas quien hizo la peor presentación y el jurado la nombró al momento de decir quién debía dejar su delantal en la cocina y despedirse de la competencia. La blonda estaba apenada por su mala performance y se mostró triste pero luego fue fulminante.

En el viaje de regreso a su casa, hizo una confesión en el segmento “ViajeCef” que conduce Robertito Funes Ugarte. Dumas se descargó con todo y hasta reconoció su enojo con uno de los chef profesionales que evalúa los platos: Donato De Santis, Damián Betutal y Germán.

“Cocino muy bien pero no me hagan hacer un pancho”, lanzó con tono molesto en referencia a la consigna de la noche. “Estoy re caliente con Martitegui, con su pancho, con el pickle...”, siguió la esposa de Campi.

El plato completo que debió elaborar era uno de restaurante, un pancho con “el mejor pan, la mejor salchicha, un kétchup y por arriba tiene unos crocantes de papa y cebolla roja, unos pickles y un crocante de queso”, según detalló Martitegui, el creador de dicha comida.

“Yo hubiese defendido mi pancho con mi vida”, reveló Denis y sumó: “Mis hijos están criados a salchicha, comen cuatro veces por semana”; y también hizo un mea culpa: “El pan me quedó un poquito aplastado”.

Si bien hizo público su enojo, la conductora confió que le tiene mucho cariño al dueño de “Tegui” y a los demás miembros del jurado: “Germán me ayudó muchísimo durante todo el programa, era el que venía y me tenía un montón de fe. Hoy no sé qué pasó, se le terminó la fe”.

“Estuve muy correcta a pesar de los nervios, les dije cosas lindas porque la verdad son tres personas para querer y admirar”, explicó y entre risas exclamó: “Rapidito me sacaron”.

Y a las horas, se volcó a las redes sociales para compartir sus emociones tras quedar eliminada: “¡Ahora voy a amar los panchos un poquito menos! ¡Me quedé afuera por un pancho. A pesar de la pena de irme, quiero contarles que la pasé tan bien en MasterChef... Me divertí muchísimo, me puse nerviosa, me reí a carcajadas, me ligué unos cuantos retos, me emocioné, me sorprendí cada noche y, sobre todo, aprendí muchísimo (menos a hacer pancho jajaj)”.

Denis Dumas se mostró enojada por su eliminación de "Masterchef Celebrity 3"

“Gracias a mis súper compañeros. Cada uno es especialmente amoroso. Gracias al jurado por las palabras. Gracias a la producción maravillosa. Gracias a los técnicos que están siempre apoyando. Gracias a Santiago y gracias a Telefe. ¡Ojalá tenga revancha!”, escribió.

A Tití Fernández se le bajó la presión en pleno programa de “Masterchef Celebrity 3″

El periodista se ausentó a la gala de eliminación del domingo y este lunes cocinó con delantal negro porque se sometió a las represalias del jurado. Por los nervios de la consigna de la jornada, se descompensó y tuvo que ser revisado por el médico del programa.

“Titi vas a pasar directamente a la gala de eliminación”, le dijo Betular y el periodista deportivo lo tomó bien: “Es lo que corresponde”.

A la hora de cocinar, Tití lo hizo en dupla con Joaquín Levinton y con el muro de por medio. Tuvieron que hacer un pollo el cual debía quedarles igual tanto en el emplatado como en el sabor.

Esta prueba complicó muchísimo al mediático que no se entendió del todo con su compañero y estuvo durante todo el desafío gritando. En un momento dejó de cocinar porque se estaba sintiendo mal y además de tomar asiento y abanicarse, un médico le tomó la presión.

Tití sintió que le faltaba el aire.

“No puedo más, empiezo a transpirar, me empiezo a sentir un poco mal...”, dijo y después, al sentirse bien exclamó: “Joaquín, mirá lo que conseguiste, que entre el doctor a atenderme. La factura de la obra social te la paso a vos, loco. Estoy haciendo memoria y no me acuerdo cuánto hace que no me sentía así”.