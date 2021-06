Darío Barassi se tentó con las respuestas de una participante y sufrió un percance

Este martes Darío Barassi fue tendencia en las redes sociales al protagonizar un particular suceso en su programa “100 argentinos dicen”. El conductor no pudo aguantarse la carcajada con las insólitas respuestas de una participante, lo que le terminó generando un percance al aire.

En este programa hay un desafío llamado “Dinero rápido” donde, en 25 segundos, los participantes tienen que decir cuales son las respuestas más populares para ganar 50 mil pesos, una concursante de nombre Nikita se encargó de responder rápidamente cinco preguntas. “Escuchame: 111 puntos hay que hacer”, le advirtió Darío a la joven para que se concentrara y comenzó con el ping pong de preguntas y respuestas.

Es común que los nervios del juego se terminen imponiendo a la hora de contestar y eso le sucedió a la participante, quien había contestado las primeras tres preguntas de manera correcta, pero no pudo con las últimas dos: “¿Una provincia argentina por donde pase el río Paraná?, ¿Cuántas películas hicieron ‘The Avengers’?”, a lo que la participante contestó: “Entre Ríos… Chubut…”, “25″, respectivamente, mientras Barassi estallaba en una carcajada.

“Te juro que se me salió un poco de pis en serio. No, el pantalón gris me va a delatar, en serio se me salió un chorrito. Decí que tengo los slips de toalla”, confesó con mucho humor el conductor, mientras el público presente acompañaba la situación riendo.

Cuando por fin pudo calmarse, Darío repasó las respuestas junto a la competidora, mientras imitaba sus gestos: “Chubut... ¡Qué largo es el río Paraná!”, dijo al referirse a la respuesta que originó el divertido momento. “¡25 de Avengers! Robert Downey Jr. tiene 94 en la última ¡Nikita sos un meme!”, agregó el conductor. “¡No, me muero!”, se reía la participante. “Sí, sos un meme (risas). Ay, estuviste bárbara. El mejor momento del programa, gracias por existir”, finalizó Barassi antes de leer los puntajes.

Darío Barassi en "100 argentinos dicen" captura

El humor del conductor excedió el continente cuando los youtubers españoles del canal SN Challenge, reaccionaron al programa del conductor y se divirtieton con las hilarantes intervenciones de Barassi: “El programa es muy bueno, pero el que le da todo el rollazo es Darío Barassi, que es un genio y un capo”. El actor les mandó un mensaje de agradecimiento: “Un beso gigante, gracias por esto”