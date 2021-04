Dani La Chepi furiosa con Intrusos, por cuya equivocación sufrió un ataque en la escuela de su hija

Con el sorpresivo y vertiginoso aumento de casos positivos de coronavirus, comienza a sentirse nuevamente la tensión social, sobre todo en los ámbitos donde todavía deben recurrir muchas personas, como los colegios y universidades. Quien sufrió un ataque injustificado y a causa de una información errónea en televisión nacional, fue Dani La Chepi, la influencer que hoy se luce en MasterChef Celebrity.

Todo el conflicto surgió cuando en Intrusos dieron la noticia de que Dady Brieva y su mujer habían dado positivo en Covid-19. En la placa de la nota se cometió un error garrafal con el nombre de la influencer y la mujer del comediante. “Dady Brieva y Dani “La Chepi”, positivos en Covid”, decía bajo el título de ÚLTIMO MOMENTO. Fue entonces que el infierno se desató la mañana siguiente, cuando una madre increpó a la verdadera Dani e incluso luego la acosó por Whatsapp.

“Vos sos una inconsciente de mier…¡Vi a Isa entrar al colegio con su papá! Te voy a denunciar. ¡Impresentable!”, decía el mensaje de una madre que, a pesar de estar indignada por pensar que la influencer se había presentado sin cuidarse y por ser positivo, no tenía justificada la violencia en su actitud. Incluso la amenazó con denunciarla.

Dani La Chepi y Daniela Antichipi

Sin poder comprender y sorprendida por la agresiva respuesta de una de las madres de colegio, tuvo que salir a explicar por las redes que había sucedido. en el video se escucha decir dolida: “Una señora en el colegio de mi nena, porque vio lo que salió en Intrusos, me vino a recriminar, hasta me escribió, y le contesté. Le dije que los que se contagiaron fueron Dady Brieva y su mujer, Mariela Anchipi, y que se equivocaron diciendo mi nombre. No me creyó”.

La influencer adjuntó toda la información que demostraba su verdad.

Para terminar de explicar, puso una foto de la placa con un texto explicando. “Mariela Anchipi es la esposa de Dady Brieva. Dani La Chipi soy yo, la novia de Javier Cardone. Mi resultado negativo”. Y le adjuntó el testeo reciente que demuestra que no padece coronavirus. Sin embargo, habrá que ver como responde el programa por este garrafal error que le costó un mal rato a la influencer.