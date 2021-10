Damián Betular, a los gritos en “Bake Off” al ver algo tremendo en la mesada de uno de los participantes

El domingo se vivió una gala de eliminación intensa y colorida y que terminó con las lágrimas de todos porque Gianlucca quedó fuera de la competencia por el mejor pastelero amateur del país. Y este lunes “Bake Off Argentina” continuó con un episodio que tuvo a Damián Betular como protagonista.

“Estamos en la mitad de la competencia, lo que ya venimos viendo debe empezar a cambiar rápidamente para llegar al domingo más tranquilos. Así que borramos todo lo anterior”, soltó el jurado del programa apenas comenzó la emisión del lunes feriado en la que los participantes debieron hacer “un homenaje a la naturaleza”.

Paula Chaves explicó que cada uno debía elaborar un pastel que, con sus sabores y su decoración, te llevara a alguna de las estaciones del año. Y la condición era que la torta tuviera dos bizcochuelos y al menos dos rellenos. ¿El tiempo?, una hora y cuarenta y cinco minutos.

☀️Una torta de estación❄️



Estamos en la MITAD de la competencia más dulce y hoy los pasteleros se enfrentan al desafío 🌈creativo🌈

¿Cómo plasmarán su estación favorita del año en la cocina?🍂 #BakeOffArgentina 🍰

“Tiene que tener el poder de llevarnos a otro tiempo”, dijo Dolli Irigoyen una vez que la consigna fue revelada; y Pamela Villar remarcó: “Hay sabores y texturas que nos llevan a una estación en particular”, a la vez que ambas jurado advirtieron que la decoración iba a tener un rol muy importante en su decisión final de elegir al concursante de la noche.

Damián Betular, a los gritos con Facundo de “Bake Off”

La gala del día lunes venía con los nervios clásicos de los participantes que quieren quedarse con el delantal ganador de la competencia de pasteleros amateurs. Pero hubo un episodio tenso con Damián Betular como protagonista.

Durante su recorrida por las estaciones de trabajo, el chef y pastelero llegó a la de Facundo e inmediatamente desconcertó a todos porque lanzó gritando: “¡No, no, no! ¡Otra vez!”. Mientras agarraba un bowl con nueces de la mesada, sumó: “¡Basta, me pongo mal! ¡No me podés hacer arrancar la semana sí!”.

El cordobés no hizo más nada que poner cara de sorpresa e intentó explicarle que iba a hacer una Carrot Cake que en su receta original lleva dicho fruto seco. “Mirá Damián, si vas a venir a tirarme siempre mala onda, ni aparezcas por mi isla”, amenazó el rubio en el backstage.

“¿Cuántas veces te dijo que basta con la nuez?”, le preguntó Paula que estaba acompañando a Betular en la recorrida. “Es un Carrot cake, si no le pongo nueces me van a decir que está mal. ¿Qué hago entonces?”, protestó uno de los favoritos de los televidentes.

“Totalmente, no podés venir a sembrar la semillita de la inseguridad”, comentó la conductora mirando a la cara a Damián y él se fue de escena.

“Lo más difícil de mi receta es lograr el bizcocho Carrot cake correctamente. Si me sale mal, estoy hasta las manoplas”, comentó el estudiante de ingeniería industrial que representaría al otoño.

A la hora de llevar su torta a la mesa examinadora, Dolli le señaló el detalle de que las hojas de fresno estaban clavadas en forma vertical y por la estación elegida, debían estar acostadas, caídas.

Y en el momento de Betular, él juzgó: “Buenas texturas, buenos sabores y te voy a decir algo: ayer estaba recargada al divino botón la torta. Hoy está más etérea. Me gustan los colores y el trabajo que hiciste con las hojas. Estás escuchando Facundo, eso es importante”.

“¡Vamos, carajo!”, festejó el rubio que resultó el mejor del día y se llevó cinco minutos extras para la gala de eliminación del próximo domingo.