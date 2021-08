¿Cuál es el signo más descuidado del zodíaco?

En el horóscopo de hoy hablaremos de una temática que no es muy simpática: las personas que no son de fijarse en su apariencia y que lucen descuidados. Tranquilos, porque los astros influyen en esta elección y lo bueno es que si no te gusta ser así, podés revertirlo con solo pedir ayuda.

Hay un signo que es el más descuidado del zodíaco; esas personas que además de no mirarse al espejo, tropiezan con facilidad, se les cae el celular, derraman el café sobre el escritorio o se olvidan de todo.

Aries, el signo más descuidado del zodíaco

Para los nativos del signo Aries, el descuido es algo que no les cuesta reconocer, ya que prefieren la practicidad y la intelectualidad. No son para nada superficiales y solo les interesa responder a lo que consideran importante.

Estar a la altura de todos sus desafíos es lo primordial para los arianos.

Aries, el signo más descuidado del zodíaco - Internet

Pueden llegar a ser sucios o desprolijos y no tener muchos cuidados personales. Tal vez su impulsividad los lleva a ser así. Se dejan llevar por la emoción del momento entonces aparecen equivocaciones e imprudencias.

Lo positivo es que saben arrepentirse y disculparse, cuando es necesario.

Leo, el otro signo descuidado del zodíaco

El caso del signo Leo es paradigmático, ya que es sumamente activo pero desordenado. Y es que siempre hace muchas cosas a la vez, se compromete con un montón de personas y actividades y no tiene interés en ser ordenado.

Leo, otro de los signos descuidados del zodíaco - Internet

Los leoninos son, sin dudas, las personas más desordenadas y desprolijas. A ellos no les importan las cosas superficiales y siempre encuentran algo más importante que hacer que mirarse a un espejo o ver su look del día.