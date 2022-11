Cuál es el retoque estético que se hizo Guillermina Valdés y es furor

Si bien Guillermina Valdés es una de las mujeres bonitas y coquetas del país, siempre existen las críticas sobre su apariencia, que la hacen tomar decisiones para cambiar estos prejuicios que nacen en base a los malos comentarios.

Tiempo atrás, Guillermina Valdés reveló un problema físico que la acompleja y que es motivo de los haters permanentemente: la apariencia de su ombligo.

Sobre las críticas a su abdomen, Guillermina Valdés confesó: “Este es mi ombligo, que es mini. Recién salió en la foto tapado. Lo explico porque me dicen que me hago photoshop y que me lo hice desaparecer. Yo no soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante que tienen que saber las mujeres”, arrancó.

Este es el retoque estético que se hizo Guillermina Valdés.

Por otro lado, Guillermina explicó qué le generan estas críticas: “En uno de mis embarazos uno de mis hijos era muy grande y tuve una hernia en el ombligo. Con el tiempo me tuve que operar porque se salió para afuera y era una bola. Cuando me hacen el nuevo, me lo hicieron chiquito. Me gustaba más el de antes. Es eso. A veces te ponen ‘qué se hizo en el ombligo’, ‘dónde está’, que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito”.

Además, Guillermina Valdés se justificó que luce radiante a su edad: “Puedo decir que tengo 44 años y que desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. Me rompo el lomo en el gimnasio hace treinta años y busco un modelo de salud entrenando y comiendo de forma equilibrada. Siempre busco un modelo de salud y no parámetros estéticos”, terminó.