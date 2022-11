Cuál es el retoque estético que se hizo Cinthia Fernández

Cinthia Fernández, que desde que es madre lleva una vida entre el modelaje y como panelista de televisión, contó que tras dar a luz años atrás había quedado algo disconforme con una parte de su cuerpo. “Se me generó una infección”, dijo.

Si bien siempre fue muy abierta a hablar de su vida, ha tomado un rol secundario por el futuro de sus hijos. Eso no le evito dar información sobre sus vínculos amorosos o bien, algunos detalles que, quizás, otros preferirían guardarse. Esta vez, la bailarina habló sobre un problema de salud que tuvo después de dar a Francesca.

Las cirugías de Cinthia Fernández

“Después de ser mamá se te oscurece mucho el pezón y se te agranda. El pezón se hace una hamburguesa tamaño extra large. Yo tuve mastitis en una sola lola, que me quedó por el ombligo, y la otra normal. Tenían que drenarme la leche, pero no tenía solución el ‘paty’”, explicó meses atrás en el programa “LAM”, haciendo alusión al tamaño comparándolo con la marca de medallones de carne.

Sobre esto Cinthia Fernández confesó que tuvo que intervenirse para mejorar su estética. “Me sacaron los dos pezones, me los recortaron como si fueran papel y me los volvieron a poner. Ahora tengo los dos pezones chiquititos. La operación duró seis horas, porque también me operé de una diástasis abdominal por la cesárea. Fue por una cuestión de salud porque tenía una infección en la lola. Me sacaron seis centímetros de piel. ¡Un horror! Nunca puede amamantar por la infección, hasta tuve fiebre, aparentemente es muy normal. Mis hijas crecieron a mamadera porque nunca tuve leche”, agregó.

Los efectos de dichas operaciones le hicieron perder a Cinthia Fernández la sensibilidad en los pezones: “No siento nada, de hecho el posoperatorio no sentí nada porque ya no tenía sensibilidad. Las otras operaciones sí me dolieron”, explicó.

Este es el retoque estético que se hizo Cinthia Fernández.

