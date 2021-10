Cristina Pérez compartió una foto de su primera salida oficial como pareja con Luis Petri

Luis Petri y Cristina Pérez se mostraron juntos y muy enamorados en su primera salida pública oficial. La pareja salió a disfrutar de del concierto de la soprano mendocina Verónica Cangemi en el teatro Colón. Fue Cristina quién compartió la foto en su cuenta oficial de Instagram.

La periodista y el legislador están atravesando una relación romántica y se encuentran “enamorados y muy felices”. Así lo confesó la conductora durante una entrevista que se les hizo en la vía publica cuando habían salido a pasear y hacer unas compras juntos por las calles porteñas de San Telmo, el pasado jueves 14 de octubre. La feliz pareja se mostro muy tranquila paseando de la mano e incluso hubo lugar a besos y abrazos. Finalmente concluyeron su mañana desayunando al aire libre. Lejos de buscar evadir la situación, o darle vueltas al asunto, Pérez confirmó su relación. “Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”, dijo.

Cristina Pérez y el diputado mendocino Luis Petri están enamorados

La conductora que está al frente de Telefe Noticias hace casi 20 años y el legislador de Juntos por el Cambio se conocieron en una entrevista. La relación entre ellos comenzó de manera muy profesional y se fue haciendo cada vez más íntima. Profundizaron su relación hablando de vinos (Petri es mendocino), fotografía y literatura, gustos que ambos comparten.

El romance con Cristina Pérez posiciona al diputado en el centro de la escena, pero por un motivo que poco tiene que ver con la política. Y lo mismo ocurre con la periodista, que por una vez no es la encargada de contar las noticias, sino de ser parte de una muy feliz, según lo que ella misma aseguró.

Luis Petri, de 44 años, es un abogado radical y diputado nacional por la provincia de Mendoza desde el año 2013. A pesar de su alto perfil como opositor al actual gobierno, el legislador quedó fuera de las listas de su partido para renovar la banca en 2021. De acuerdo a su último tuit, Petri se encuentra trabajando en una ley “antimotochorros” y en la modificación de la ley migratoria “para expulsar rápidamente a los extranjeros que cometen delitos una vez cumplida la condena”.

Ahora en el Congreso con @AlvarodLamadrid trabajando en la ley antimotochorros y la modificación de la ley migratoria para expulsar rápidamente a los extranjeros que cometen delitos una vez cumplida la condena. pic.twitter.com/DRujUOMOUz — Luis Petri (@luispetri) October 14, 2021

Cristina Pérez, es la actual conductora en el noticiero de Telefe, donde lleva adelante el programa junto a su pareja televisiva, Rodolfo Barili, hace casi 20 años. De hecho, la dupla de periodistas tiene tanta química en pantalla que no estuvo exenta de ser el epicentro, varias veces, de rumores de romance. Pero tanto Barili como Pérez negaron siempre esto y hasta jugaron con las versiones y se las tomaron con humor.

Pérez había dicho en una entrevista en agosto que se encontraba sola, y casi de forma premonitorio: “Me encantaría enamorarme, extraño ese estado, pero es algo que yo no controlo”. A su vez, la periodista había agregado: “Cuando me enamoro, me enamoro con todo”. En esa misma emisión, Pérez habló de su actitud para el romance. “Si alguien me gusta, voy por el amor. Yo soy bastante romántica, me gusta que el hombre me conquiste. No me gusta perderme eso. Me gusta el baile de la seducción. A mí me gusta el ritual de encontrarse”, señaló.

“Yo no me enamoro fácil. Me tiene que caer como un rayo y ahí me enamoro. El amor es una gema exótica. Cuando llega, llega haciéndose esperar. He tenido grandes amores y he sido muy feliz. No tengo en mis planes casarme pero la vida a veces te sorprende”, había expresado Pérez en una entrevista televisiva junto a Rodolfo Barilli.